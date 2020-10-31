İşveren en fazla ne kadar süreyle ücretsiz izne ayırabilir?

İşverenin ücretsiz izin hakkı tekrar uzatıldı. Bir kaç farklı yazı okudum ve bir tanesinde “İşveren en fazla 3 ay ücretsiz izne çıkartabilir” ibaresi var. Bu bilgi doğru mu? Doğru ise bu son uzatmadan itibaren 3 ay mı, yoksa geriye dönük de göz önüne alınacak mı? M. Ali Oğuzal

Okunan yazının değerlendirmesinde yazının tarihi önemli. Yazıldığı tarih itibarıyla doğru olan bilgi, bir süre sonra güncelliğini kaybedebiliyor. Bu nedenle yazının tarihine dikkat etmek gerekiyor.

Bu bağlamda, “İşveren en fazla 3 ay ücretsiz izne çıkartabilir” ifadesi 17 Temmuz 2020 tarihine kadar doğruydu. Ancak 30 Haziran 2020 tarihinde güncelliğini kaybetti.

4857 sayılı İş Kanunu'na eklenen geçici 10. madde ile işverene 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren üç ay süreyle ücretsiz izin kullandırma hakkı verilmişti. Ancak üç aylık süre, ilk olarak 30 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (CK) ile bir ay (17 Ağustos 2020 tarihine kadar), ikinci olarak 2811 sayılı CK ile 17 Ağustos 2020 tarihinden itibaren bir ay (17 Eylül 2020 tarihine kadar), üçüncü olarak 2930 sayılı CK ile 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren iki ay süreyle uzatılmıştı.

Buna göre, ücretsiz izin kullandırma serbestisine ilişkin süre 17 Kasım 2020 tarihinde sona erecekti. 27 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 3135 sayılı CK ile 17 Kasım 2020 tarihinde sona erecek olan ücretsiz izin uygulamasına ilişkin süre, 17 Kasım 2020 tarihinden itibaren iki ay süreyle (17 Ocak 2021 tarihine kadar) dördüncü kez uzatılmış oldu.

İşten çıkarılanlara ücret desteği devam ediyor mu?

Eşim 30 Mart 2020 tarihinde işten çıkartıldı. İşsizlik maaşı hak edemedi, biz de nakdi ücret desteğine başvuru yaptık. Eşim en son 9 Ekim 2020 tarihinde nakdi ücret desteği aldı. Uzatılan nakdi ücret desteğinden eşim de 17 Ocak 2021 tarihine kadar yararlanabilir mi? Fatma Aydınlı

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 24. maddesinde, 15 Mart 2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51. maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, 4857 sayılı İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinde yer alan işten çıkarma yasağı süresini geçmemek üzere, işsiz kaldıkları süre kadar nakdi ücret desteği verileceği belirtiliyor. Diğer bir deyişle, 15 Mart 2020 tarihinden sonra işten çıkarılanlara verilecek nakdi ücret desteğinin süresi de işten çıkarma yasağı süresine bağlı.

Bu bağlamda, 15 Mart 2020 tarihinden sonra işten çıkarılanlara verilecek nakdi ücret desteğinin süresi de en son 17 Ocak 2021 tarihine uzatılan işten çıkarma yasağı süresine paralel olarak uzamış oldu. Yeni bir süre uzatımı olmazsa, 17 Ocak 2021 tarihini geçmemek üzere, eşiniz işsiz kaldığı sürede nakdi ücret desteği alabilecek.

Eşten ve banka sandığı emeklisi babadan aylık alınabilir mi?

Özel bir banka sandığı emeklisi olan eşim Mayıs'ta vefat etti. Çift maaş alan bazı dostlarım, 23 Eylül 1995'te vefat eden SSK emeklisi babamdan da yetim aylığı alabileceğim konusunda beni uyardılar. Bu hususta beni bilgilendirir ve nereye müracaat etmem gerektiğini bildirir misiniz? Figen Üner

Eşiniz banka emekli sandığından, babanız SSK'dan emekli olduğu için hem eşinizden hem babanızdan aylık bağlanır.

Babanızdan aylık bağlanması için Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile SGK'ya başvurmanız gerekiyor.