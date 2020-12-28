KÇÖ için çalışanda aranan şartlar

16 yıllık prim ödeme süresince sadece 2010 ve 2017 yıllarında işsizlik ödeneğinden faydalandım. 2017 Eylül ayında işten ayrılışımdan itibaren 8 ay boyunca işsizlik ödeneği aldığım gerekçesiyle kısa çalışma ödeneği tahsis edilmedi. Kısa çalışma ödeneği tahsisi için gerekli şartlar nedir? M.D.

Kısa çalışma ödeneğine (KÇÖ)'ye hak kazanabilmek için kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi çalışma ve son üç yıl içinde en az 450 gün prim ödemiş olma şartları aranıyor. Bu şartları sağlayamayanlar, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar KÇÖ'den yararlanabiliyorlar.

Diğer yandan, son işsizlik ödeneğine hak kazanmayı sağlayan prim günleri, işsizlik ödeneği almaya başlandığında sıfırlanıyor. Yeni hak sahipliği için gerekli olan, işsizlik ödeneği açısından 600 gün ya da KÇÖ açısından 450 gün için yeniden sayım başlıyor.

Bu bağlamda, 2017 yılında işsizlik ödeneğine hak kazanmanızı sağlayan prim günleriniz, işsizlik ödeneği almaya başladığınızda yeni hak sahipliği açısından sıfırlanmış olur ve işsizlik ödeneği için gerekli olan 600 gün ya da KÇÖ için gerekli olan 450 gün için yeniden sayım başlar. 2017 yılında işsizlik ödeneğine hak kazandığınız tarihten sonra 450 prim gününüz olmadığından, hak kazandığınız 8 aylık işsizlik ödeneğinin de tamamını almış olup, hak kazandığınız işsizlik ödeneğinden kalan süreniz olmadığından, KÇÖ'den yararlanamıyorsunuz. Ancak nakdi ücret desteğinden yararlanmanız söz konusu olabilir.

Kısa çalışma uygulanan ayda ücret hesabı

Aralık 2020'de haftada 15 saat ve 22.5 saat çalıştırılmayacak işçiler için işverenin aralık ayında kaç günlük ücret ödemesi gerekiyor? Bunun hesaplamasını örnekle açıklayabilir misiniz? Hasan Kıran

Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ), işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde, çalışılmayan süreler için aylık olarak ödenir. Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.

Bu bağlamda, haftada 15 saat çalıştırılmayacak işçi için haftalık ve aylık çalışma süresi 1/3 oranında azaltılmış olur. Bu işçi için İŞKUR 10 günlük KÇÖ öder. Geri kalan süre için parmak hesabı yapılır ve 21 günlük ücret ödenmesi gerekir.

Haftada 22,5 saat çalıştırılmayacak işçi için ise haftalık ve aylık çalışma süresi 1/2 oranında azaltılmış olur. Bu işçi için İŞKUR 15 günlük KÇÖ öder. Yine geri kalan süre için parmak hesabı yapılır ve 16 gün için ücret ödenmesi gerekir.