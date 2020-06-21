Kıdem tazminatı tartışmaları ev ödevi ile sona erdi

Kıdem tazminatı konusu yeniden tartışmaya açıldığında, “Yine yeni yeniden; Kıdem Tazminatı Fonu” başlıklı yazıma “21 yıldır yılan hikâyesine dönen Kıdem Tazminatı Fonu'nun, temcit pilavı gibi ısıtılıp ısıtılıp gündeme getirildiğini” belirterek başlamıştım.

2022 yılında yürürlüğe girmesi öngörülen, işçi ve işveren kesiminin de öngörülen haliyle kabullenmediği bir düzenlemenin tekrar tartışmaya açılmasına zamanlama açısından dikkat çekip, yazımı “Kim bilir, belki de ‘cambaza bak' deyip, çözüm bekleyen mevcut sorunların tartışılması yerine, ilgi başka tarafa çekilmek isteniyordur” diye de bitirmiştim..

Bugüne geldiğimizde, sanki kıdem tazminatı konusu yeniden uyutulmaya başlanmış, gündem kıdem tazminatından, işçi ve işverenin işsizlik sigortası prim oranlarının artırılmasına evrilmiş gibi…

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 17 Haziran'da kıdem tazminatı ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ni (TEM) görüşmek için işçi ve işveren temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıdan “ev ödevi” çıktı.

Kıdem tazminatı konusu her tartışmaya açıldığında, taraflar arasında mutabakat sağlanamamış, Cumhurbaşkanı'nın “taraflar mutabakat sağlamadan konunun önüne getirilmemesi” talimatıyla tartışmalar sona erdirilip, rafa kaldırılmıştı.

Bu defa da öyle oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da katıldığı toplantıda uzlaşma sağlanamadı.

Edinilen bilgilere göre, Türk-İş Başkanı Atalay, Cumhurbaşkanı'nın daha önce “Taraflar mutabakat sağlamadan getirmeyin” dediğini hatırlatarak, “Bu düzenleme üzerinde mutabakatları olmadığını” söylemiş.

Cumhurbaşkanı da “hem işçi ve işveren tarafının hem de ilgili bakanlıkların kendi aralarında taslak üzerinde biraz daha çalışmalarını, itiraz ve önerilerini ilgili bakanlara iletmelerini” istemiş.

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Toplantı sonrasında TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un konuya ilişkin açıklaması, “TES konusunda görüş ve önerilerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundukları, bundan sonra da sürece ve görüşmelere katkıda bulunmaya devam edecekleri” şeklinde.

Türk-İş'in 34 sendika başkanının yer aldığı Türk-İş Başkanlar Kurulu'ndaki görüşmeleri sonrasında “genel grev” vurgusu yapıldı. Değerlendirme notunda, “salgın döneminde kıdem tazminatının gündeme getirilmesinin çalışma hayatının huzurunu bozduğu” belirtilerek, “kıdem tazminatı hakkının zayıflatılmasına yönelik her türlü girişime genel grevle cevap verileceğine” işaret edildi.

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“Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi” başlığıyla tartışmaya açılan kıdem tazminatı ve tamamlayıcı emeklilik sistemi düzenlemesi ile ilgili yasa teklifinin, istihdam kalkanı paketi ile birlikte TBMM'ye sunulması bekleniyordu.

Son gelişmelere göre, konunun kısa vadede tekrar gündeme gelmesi mümkün gözükmüyor. Meclis temmuz ayında tatile çıkacak. Bu sürede mutabakat sağlanıp, Meclis gündemine getirilmesi zor gözüküyor. Bu durumda en erken ekim ayında başlayacak yeni yasama döneminde tekrar gündeme gelebilir ya da yeni bir gündem oluşturmaya ihtiyaç duyulduğunda…

Sizce de zaten gündem kıdem tazminatı ve tamamlayıcı emeklilik sisteminden, işçi ve işverenin işsizlik sigortası prim oranlarının artırılmasına evrilmedi mi?