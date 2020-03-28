Kısa çalışma Bağ-Kur’a geçme nedeni olur mu?

Uzun yıllardan beri SSK'lı olarak çalışıyorum. Aynı zamanda aileme ait ticari bir işletme üzerime kayıtlı. Dolayısıyla Bağ-Kur kaydım var ama hiç prim başlangıcım veya ödemem yok. İşyerimin gelişen ekonomik kriz dolayısıyla devletin sağladığı kısa çalışma ödeneği sistemine geçme ihtimali var. Bu durum benim SSK sisteminden çıkıp Bağ-Kur'a geçmeme neden olur mu? Bunu durdurmak için ne yapmam gerekir? İsmi saklı

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde, çalışılmayan süreler için aylık olarak hesaplanıyor. Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreye orantılı olarak işveren ve İŞKUR tarafından ödeniyor.

İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı sürelere ilişkin kısa ve uzun vadeli sigorta primi ödenmiyor, ancak genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından İşsizlik Sigortası Fonu'ndan Sosyal Güvenlik Kurumu'na aktarılarak ödeniyor.

Kısa çalışma döneminde hizmet sözleşmesi sona ermiyor. Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK aylık prim ve hizmet belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-kısa çalışma ödeneği” olarak bildiriliyor.

Kısa çalışma döneminde hizmet sözleşmesi sona ermediğinden, işyerinde kısa çalışma uygulaması yapılması ve kısa çalışma ödeneği almanız 4/a (SSK) kapsamındaki sigortalılığınızı sona erdirmez ve Bağ-Kur'a geçmenizi gerektirmez.

Askerlik borçlanması bir yıl erken emekli eder

9 Şubat 1968 doğumluyum. 1988 yılında başlamak üzere 18 ay askerlik yaptım. Bağ-Kur girişim 1 Ocak 1997. Askerlik borçlanması yaparsam ne zaman emekli olabilirim? Fatih Camcı

Bağ-Kur başlangıç tarihiniz ile 1 Haziran 2002 tarihleri arasında kesintisiz olarak prim ödediğiniz varsayımıyla 4/b (Bağ-Kur) statüsünden emeklilik için 25 tam yıl (9000 gün) prim günü ve 56 yaş şartlarına tabisiniz. 14 ay askerlik borçlanması yaparsanız emeklilik yaşınız 55'e iner. 9000 gün prim ödemiş olmak şartıyla 55 yaşınızı dolduracağınız 9 Şubat 2023 tarihinde emekli olmaya hak kazanırsınız.