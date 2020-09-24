Kısa çalışma emekli aylığını etkiler mi?

Doğum tarihim 2 Ekim 1971, toplam primim 8.210 gün, sigorta başlangıcım 1 Mayıs 1986 olup, 2 Ekim 2020 tarihinde yaşım dolarak emekliliği hak ediyor görünüyorum. Kısa çalışma nedeniyle 15/45 şeklinde haftada 2 gün çalışıyoruz. İşverenimizin emekli ile çalışmak istememesi nedeniyle, bir süre daha emekli olmak istemiyorum.

Kısa çalışma nedeniyle sigortam aylık brüt 6.404 TL üzerinden yatıyor. Emekli aylığımın düşmemesi için en az ne kadar brüt olmalı? Volkan Merdan

Üzerinden prim ödenen kazanç tutarı, SGK'ya kısa çalışma döneminde bildirilen aylık prim gün sayısının karşılığı ise (böyle olmalı) günlük prime esas kazancınız değişmez (yani düşmez). Diğer bir deyişle aylık dediğiniz 6.404 TL 30 gün karşılığı değil, haftalık çalışma süresi 15/45 olduğuna göre 10 günlük prim gününün karşılığı olmalı. Bu durumda emekli ayığınız olumsuz etkilenmez.

Yurtdışında çalışırken emekli aylığı bağlanır mı?

Eşim Ağustos 2020'de İngiltere'de çalışmaya başladı. 2024 yılında Türkiye'den emekli olabiliyor. Mevcut kanunlara göre 4 yıl sonra (İngiltere'de aktif olarak çalışıyor iken) Türkiye'den emekliliğini isteyebilir mi? Özgün Ertunç

Eşiniz 4 yıl sonra emekliliğe hak kazandığında, İngiltere'de aktif çalışması devam ederken emeklilik başvurusunda bulunabilir. Ancak SGK mevcut uygulamasını devam ettiriyor olursa, eşinize Ekim 2008 sonrası prim günleri de dikkate alınarak emekli aylığı bağlanacağından dolayı, yurtdışındaki çalışması devam ettiği için aylık bağlamayabilecek. Bu durumda, SGK'nın yasal olmayan bu işlemine karşı dava açmanız gerekebilecek.