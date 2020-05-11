9 Nisan 2018 tarihinde otomotiv yan sanayinde mühendis olarak işe başladım. Ardından 25 Eylül 2019 tarihinde eğitim amaçlı yurtdışına gitmek için ücretsiz izne ayrıldım ve 28 Şubat 2020 tarihinde tekrar iş başı yaptım. Şirketim 13 Nisan itibarı ile pandemi kaynaklı kısa çalışma başvurusunda bulundu ve bize bildirdi. Sürecin ne kadar devam edeceğini bilmiyorum. Kısa çalışma ödeneği şartlarını sağlıyor muyum, tereddütte kaldım. Bilgi verebilirseniz sevinirim. Sena Balkışlı

Verdiğiniz tarih aralıklarına göre son 3 yıl içinde 450 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olma şartını sağlıyorsunuz. 25 Eylül 2019 da ayrıldığınız ücretsiz izin döneminde iş sözleşmeniz askıda olarak devam ettiğinden, son 60 gün hizmet akdine tabi olma şartını da sağlamış olursunuz. Bu durumda kısa çalışma ödeneğinden yararlanmanız gerekir.

Doğrudan ücretsiz izne çıkarılabilir miyim?

İşverenim şirket çalışanlarının bir kısmı için kısa çalışma ödeneğine başvuracak, beni ise doğrudan ücretsiz izne çıkaracak. Bu şekilde şirket içi farklı uygulamalar yapabilirler mi? Yoksa benim de önce kısa çalışma ödeneğine alınıp sonra mı ücretsiz izne çıkarılmam gerekiyor? İsmi saklı

İşveren esaslı bir neden olmadıkça kısa çalışma ödeneğinden yararlanma hakkı olan çalışanları arasında farklı işlem yapamaz. Bu durum, eşit davranma ilkesine aykırılık ve işverenin kötü niyetli davranışına bağlı olarak işçi açısından haklı fesih nedeni oluşturur. Ancak kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartlarını sağlayamıyorsanız, ücretsiz izne çıkarılmanız için önce kısa çalışma ödeneğine başvurulması gerekmiyor. Doğrudan ücretsiz izne çıkarılabilirsiniz.

İşsizlik maaşım bitince devletten yardım alabilecek miyim?

Mart ayından önce işsizlik maaşı alıyordum. Mart ayında işe başladığımda işsizlik maaşım kesildi. 15 Nisan'da covid-19 sebebiyle işten çıkarıldım. Şimdi 1 ay daha işsizlik maaşı alacağım. İşsizlik maaşı sürem dolduğunda devletten yardım alabilecek miyim? İlkay Akgündüz

Daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneği tekrar başlatılanlar, 4857 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, ödemenin bittiği tarihten itibaren nakdi ücret desteğine hak kazanır.

Buna göre, daha önce hak ettiğiniz işsizlik ödeneği süresinden kalan bir aylık süre dolduktan sonra, 17 Temmuz 2020 tarihini geçmemek üzere işsiz kaldığınız süre için günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği alabileceksiniz.