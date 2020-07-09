Kısa çalışma ödeneğiniz temmuz ayında da devam eder

Çalıştığım özel okul beni 3. ay itibarı ile kısa çalışma ödeneğinden faydalandırdı. 1 -31 Temmuz 2020 aralığında da ücretsiz izine çıkarttı. Konu hakkında detaylı bilgi almak için kurum insan kaynaklarından kimseye ulaşamadım. Temmuz ayında da kısa çalışma ödeneğim devam eder mi? Kurum maaş vermeyecek ama devlet kısa çalışma ödeneği ödemeye devam edecek mi? Ebru Turan

30 Haziran 2020 öncesinde başvuruda bulunmuş olup, kısa çalışma uygulaması sona eren ya da devam etmekte olan işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi; yeni bir başvuru ve uygunluk testi yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla, 30 Haziran 2020 tarihinden önce kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren, 30 Haziran 2020 tarihinde kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere bir ay uzatıldı.

Süre uzatımı, kısa çalışma uygulaması 30 Haziran 2020 tarihinde ya da öncesinde sona eren işyerinizi de kapsamakta olup, daha önce kısa çalışmadan yararlanmış olduğunuzdan, kısa çalışma ödeneğiniz temmuz ayı için de aynı şartlarla devam eder.

İşyeri kapanan emekli çalışanın hakları

SSK'dan emekli, halen sigortalı olarak çalışan bir emekli vatandaşım. Emekli olduktan sonra 15 yıldır aynı şirkette çalışıyorum. Bu ara işler durma noktasında. Tahmin ediyorum şirketin kapanma durumu var. Şirket kapanırsa benim ne gibi haklarım olduğunu öğrenmek isterim.

İsmi saklı

Çalıştığınız işyerinin kapanması nedeniyle işten çıkarıldığınızda, kıdem tazminatına hak kazanırsınız. Çalışma sürenizin her tam yılı için 30 günlük brüt ücretiniz tutarında, 30 günden artan süre için oransal olarak kıdem tazminatı hesaplanır.

Çalışma süreniz 3 yıldan fazla olduğundan, işten çıkarılacağınızın 8 hafta önceden tarafınıza bildirilmesi ve bu süre içinde günde 2 saat iş arama izni verilmesi gerekir. İş arama iznini isterseniz işverene bildirmek suretiyle toplu olarak kullanabilirsiniz. İşveren isterse bildirim süresini beklemeksizin, 8 haftalık ücretinizi peşin ödeyerek de işten çıkarabilir.

Hak kazanıp da kullanmadığınız yıllık ücretli izin süreleriniz varsa, kullanmadığınız izin sürelerine ilişkin izin ücretlerinizin de işten çıkarıldığınızda ödenmesi gerekir.

Boşanan kadın babası üzerinden sağlık yardımı alabilir mi?

Boşanma durumunda, çalışmayan eşim emekli memur olan babasının sağlık güvencesi altına girer mi? İsmi saklı

Eşiniz, 1 Ekim 2008 tarihinde babasının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak babası üzerinden sağlık yardımı alıyor idiyse, boşanma durumunda tekrar babasının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak babası üzerinden sağlık yardımı alabilir. Aksi halde babası üzerinden sağlık yardımı alamaz. Bu durumda zorunlu genel sağlık sigortalısı olarak aylık 88 lira genel sağlık sigortası primi ödeyerek sağlık yardımı alabilir. İsterse gelir testi yaptırabilir. Gelir testi sonucu, aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa genel sağlık sigortası primi devlet tarafından karşılanır.