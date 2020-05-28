Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği

İşyerinin tam kapalı olması ile çok kısa zamanlı çalışılması halinde kısa çalışma ödeneği açısından bir farklılık var mı? Kısa çalışma ödemesi alan bir kişi bu parayı işsiz kalması halinde alabileceği ödemelere mahsuben mi alıyor, işsizlik ödeneği ile arasında ne fark var? Muzaffer Eröz

Kısa çalışma ödeneği, kısa çalışma döneminde işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için işçiye yapılan ödemeyi ifade ediyor. Bu bağlamda, işyerinde çalışma tamamen durdurulmuş ise aylık olarak 30 günlük (ilk ay hariç), kısmi olarak durdurulmuş ise çalışılmayan süre (gün sayısı) için kısa çalışma ödeneği ödeniyor.

Kısa çalışma ödeneği alan bir kişi bu parayı bir anlamda işsiz kalması halinde alabileceği ödemelere mahsuben alıyor. Zira kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler, işsiz kalınması halinde belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülüyor. Kısa çalışma ödeneği ile işsizlik ödeneği arasında, biri ödenme gerekçeleri, diğeri ödeme tutarları olmak üzere iki konuda farklılık söz konusu.

İkinci başvuruda kısa çalışma ödeneği süresi

Firmamız 24.03.2020-24.04.2020 tarihleri arası virüs salgını sebebi ile kısa çalışma ödeneğine başvurmuş ve mart ayı 1 gün nisan ayı 24 gün olmak üzere 25 günlük kısa çalışma ödeneği işçi hesaplarına yatırılmıştır. İzin sonrası firmamız 17 gün çalışmış, yine aynı gerekçe ile 11.05.2020-11.06.2020 tarihleri arası bir ay çalışmama kararı almış ve kısa çalışma için İŞKUR'a başvuruda bulunulmuştur. İlk dönem ödemelerinde İŞKUR ilk bir haftalık ücret ödemesini yapmadı. İkinci başvurumuzda da aynı şekilde işçilerin ilk bir haftalık çalışmama süreleri için kısa çalışma ödeneği ödenmeme durumu var mıdır?

Muzaffer Ünal

Koronavirüs salgını nedeniyle zorlayıcı sebebe bağlı olarak yapılan ilk kısa çalışma başvurusundan sonra, üç aylık azami süre içinde kalmak koşuluyla aynı işçiler için yapılacak tekrar başvurularda, sonraki başvuruya ilişkin kısa çalışma süresinin tamamı için kısa çalışma ödemesi yapılması gerektiğini, tekrar başvurunun ilk haftası için kısa çalışma ödemesi yapılmama durumunun olmayacağını değerlendiriyorum.