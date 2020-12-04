Kore gazisinin aylığını kızı alabilir mi?

Kore gazisinin vefatı halinde, aldığı gazilik maaşını çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan kızı alabilir mi? Ali Özmen

1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun'a göre, 1950 yılında Türk tugayının Kore'ye ayak bastığı ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşması'na kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olmak kaydıyla Türk vatandaşlarına (Kore gazilerine) hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet tertibinden aylık bağlanıyor. Bu aylık, Kore gazisinin vefatı halinde dul eşine yüzde 75 oranında bağlanıyor. Dul eşin tekrar evlenmesi halinde kesiliyor. Yetimlere ise herhangi bir koşulda aylık bağlanmıyor. Buna göre, Kore gazisinin vefatı halinde aylığı, çalışmasa ve herhangi bir geliri olmasa da kızına bağlanmaz.

Normal ya da yaş haddinden emeklilik arasında fark var mı?

65 yaşını doldurarak emekliye ayrılmakla normal şartlarda emekliye ayrılmak arasında, aylık bağlanma ve emekli ikramiyesi açısından fark olur mu? İlgin Erol

65 yaşını doldurarak emekliye ayrılmakla, normal şartlarda emekliye ayrılmak arasında emekli aylığı açısından fark olmaz. İkramiye açısından da fark olmaz ancak yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilenlere, aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden 3 ay içinde emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye farkları ile ilk mali yılın birinci ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda artış meydana gelirse, bu tarihte yürürlükte olan katsayılar uygulanmak suretiyle hesaplanacak ikramiye farkı ödenir. Aylığa hak kazanılan tarihi takip eden 3 ay içinde katsayılarda artış yapılmadığı takdirde, müteakiben katsayılarda 6 ay içinde yapılacak ilk artıştan doğan ikramiye farkları da ayrıca ödenir.

Askerlik borçlanması emeklilik yaşını değiştirir mi?

19 Eylül 2006 tarihinde işe başladım. 4796 gün uzun vadeli prim günüm var. 18 ay askerlik yaptım. Askerlik borçlanması yaparsam kaç yaşında emekli olurum? Mehmet Şahin

4/a (SSK) statüsünden, 4500 prim günü, 25 yıl sigortalılık süresi ve 60 yaş ya da 7000 prim günü ve 60 yaş şartlarını sağladığınızda emekli olmaya hak kazanırsınız. Yani her iki durumda da 60 yaşınızı doldurmanız gerekiyor. 25 yıllık sigortalılık süreniz 60 yaşınızdan önce doluyorsa, bundan sonra prim ödemeseniz de 60 yaşınızı doldurduğunuzda 4/a (SSK) statüsünden emekli olmaya hak kazanırsınız. Askerlik sürenizi borçlanmanız emeklilik yaşınızda herhangi bir değişiklik yapmaz. 7000 günle emekli olmayı tercih ederseniz prim günü kazanmak için askerlik borçlanması yapabilirsiniz.