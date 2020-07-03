Memurun ikramiyesi de kaldırılabilir mi?

Ekim 1988 itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak işe başladım. Hizmet yılı ve yaş olarak emeklilik hakkını elde ettim. Hükümet tarafından getirilmek istenen Kıdem Tazminatı Fonu, benim durumumda olanları etkileyebilecek benzeri bir düzenleme yapılma ihtimalini de beraberinde getirir mi? 4/c'liler için emekli ikramiyesine yönelik yeni bir düzenleme olabilir mi? Olursa, ben ve benim durumumda olanları da geçmişe dönük olarak kapsar mı? İsmi saklı

Endişenize ilişkin bir sendika başkanı tarafından da açıklamalar yapıldı. Bugün işçinin kıdem tazminatına el atanların, yarın kamu emekçilerinin emekli ikramiyelerine de göz dikebileceği ifade edildi. Ancak emekli ikramiyeleri için kıdem tazminatına benzer bir düzenleme bugüne kadar telaffuz edilmedi. Böyle bir düşünce varsa bile öncelikle kıdem tazminatının halledilmesi gerekir.

Kıdem Tazminatı Fonu yaklaşık 20 yıldır bu ülkenin gündeminde. Her defasında işçi ve işveren kesimine “Aranızda anlaşıp gelin” deniyor. Bugüne kadar önerilen düzenlemelerin hiçbir şeklini ne işçi ne de işveren kesimi kabul etmedi, aralarında da uzlaşamadılar.

Cumhurbaşkanı'nın konuya ilişkin yaptığı son açıklamadan çıkan sonuca göre, iktidar da her şeye rağmen racon kesip, riski üzerine alamıyor. Zira bunun siyasi bir bedeli mutlaka olacaktır. İşçi ve işveren temsilcilerine, kendi istediği şekliyle hallettirmek istiyor.

Sonuç itibarıyla, Kıdem Tazminatı Fonu'nun bile, yürürlüğe gireceği tarihten sonraki çalışma süreleri için geçerli olması öngörülüyor. Geçmişe dönük ikramiye haklarınızın kaybı söz konusu olmaz.

Ücretsiz izinde çalıştırılma haklı fesih nedeni sayılır mı?

24 Haziran 2020 tarihli Sözcü gazetenizdeki yazınızda; “işverenin ücretsiz izne ayırması durumunda iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedilemeyeceği ve bu nedenle kıdem tazminatı alınamayacağı” belirtilmiş. İşveren çalışanı ücretsiz izne ayırmış ancak çalışmaya devam edilmişse (Örneğin özel okullarda ücretsiz izin verildi ancak öğretmenler online ders verdiler, okula gittiler), bu durumda da iş sözleşmesi haklı nedenle feshedilemez mi? Recep Esat Sütçü

24 Haziran 2020 tarihli Sözcü'de verdiğim yanıtta, işverenin ücretsiz izne çıkarmasının, çalışana iş sözleşmesini haklı nedenle fesih hakkı vermeyeceğini ifade ediyorum. Sizin verdiğiniz örnekte, işveren ücretsiz izne çıkardığı çalışanını çalıştırıyor. Ücretsiz izne çıkarılan personelin çalıştırılması, işveren tarafından “çalışma şartlarının uygulanmaması” olarak değerlendirilir. Bu durum, çalışana ücretsiz izne çıkarıldığı için değil ama “çalışma şartlarının uygulanmaması” nedeniyle iş sözleşmesini haklı nedenle fesih hakkı verir.