Ortalama kazanç tutarım neden değişmiyor?

Yazılarınızı her gün takip ediyorum. Emekli aylığı hesabıyla ilgili bir şey öğrenmek istiyorum. Yazılarınızdan da takip ettiğim kadarıyla emekli aylığı hesaplamasında ortalama yıllık kazanç tutarı önemli. Ekte 17 Ekim 2018 ve 3 Eylül 2020 tarihlerinde sistemden aldığım iki ayrı maaş hesaplama evrakını gönderiyorum. Son 3 yıldır brüt ücretim neredeyse tavan ücrete yakın olmasına rağmen ortalama yıllık kazanç tutarım hiç değişmiyor. Sistemsel sorun olabilir mi? Bunun için SGK'ya başvurmama gerek var mı? Hesaplama nasıl yapılıyor? Oktay Altan

Sizin gibi sigorta başlangıcı 2000 yılından önce olanların emekli aylığı; 2000 öncesi, 2000-Eylül 2008 dönemi ve Eylül 2008 sonrası döneme ilişkin prim günleri için ayrı ayrı hesaplanan üç ayrı kısmi aylığın toplamından oluşuyor. Bu bağlamda;

– 2000 öncesi kısmi aylığınızın hesabına esas alınacak göstergeniz, 2000 öncesi prime esas kazançlarınız dikkate alınarak hesaplandığından değişmez.

– 2000-Ekim 2008 dönemi kısmi aylığınızın hesabında esas alınacak ortalama yıllık kazancınız, bu dönemdeki prime esas kazançlarınız 2008 yılına kadar güncellenerek hesaplandığından değişmez.

– Eylül 2008 sonrası döneme ilişkin kısmi aylığınızın hesabında esas alınacak ortalama aylık kazancınız ise prim ödemeye devam ettikçe değişir. Nitekim Eylül 2008 sonrası döneme ilişkin ortalama aylık kazancınız 2018'de aldığınız belgede 4.164,00 TL iken, 2020 yılında aldığınız belgede 6.602,40 TL olmuş.

Aldığım ücret desteği tutarları doğru mu?

Ben ücretsiz izine çıktım. Bana sadece bir defa 1.100 küsur lira ödendi. Geri kalanları hep 525 ve 650 aralığında aldım. Ne yapmam lazım? Nilüfer Bilir

Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara ödenen günlük net nakdi ücret desteği tutarı 38.94 TL. 1.100 küsur dediğiniz, 1.168 TL ise 30 günlük ücretsiz izin karşılığıdır. Diğer tutarların kaç günlük ücretsiz izin karşılığı olduğuna ilişkin bilgiyi işvereninizden alabilirsiniz. Ayrıca hangi ayda kaç gün ücretsiz izne çıkarıldığınızı bilmeniz (işverenin de bilgilendirmesi) lazım. e-devlet üzerinden ulaşacağınız hizmet dökümünüzden de ay içinde kaç gün ücretsiz izne çıkarıldığınızı tespit edebilir, ücretsiz izin sürenizi günlük nakdi ücret desteği ile çarparak ne kadar ücret desteği almanız gerektiğini hesaplayabilirsiniz.

GSS primi ödemem gerekiyor mu?

Eşimi 28 Ağustos'ta kaybettim. Şu anda işsizim. Eşimden aylık bağlanması için SGK'ya başvurdum. Eşim SGK'lı ve prim günü dolmuş, yaş bekliyordu. Eşimden aylık bağlanması ve işsiz olmam durumunda genel sağlık sigortası primi ödemem gerekiyor mu? Ben de prim günümü ve sigortalılık süremi doldurdum, yaşı bekliyorum. Bunun bir etkisi var mıdır? İsmi saklı

Başınız sağ olsun. Eşinizden aylık bağlandıktan sonra, bağlanan ölüm (dul) aylığına bağlı olarak sağlık hizmeti alırsınız. Genel sağlık sigortası (GSS) primi ödemeniz gerekmez. İşe girmeniz halinde kendi sigortalılığınıza bağlı olarak, kendi emekli aylığınız bağlandıktan sonra da kendi emekliliğinize bağlı olarak sağlık hizmeti almaya başlarsınız.