Prim ödemeyi kesin ve yaşınızı bekleyin

27 Şubat 1963 doğumluyum. 1 Ağustos 1995 tarihinde sigortalı, 1 Kasım 1995'ten itibaren isteğe bağlı sigortalı oldum. 1 Ekim 2008'den itibaren 4/b isteğe bağlı olarak prim ödemeye devam ettim. 4/b'ye geçtiğimde 4510 gün ödemem vardı. 4/b'de ise ödemelerim toplamı şu anda 4110 gündür. Toplam 8620 gün prim ödemiş oldum. Hangi tarihte emekli olmaya hak kazanırım? İsmail Arıcı

Emeklilik planlamanızı maalesef iyi yapamamışsınız. Boşuna fazladan prim ödemiş ve halen de ödüyorsunuz. Emekliliğinizi 4/a (SSK) statüsünden emeklilik üzerine planlayabilir ve daha az prim günüyle daha erken emekli olabilirdiniz.

Şöyle ki; 4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5750 prim günü ve 55 yaş şartlarına tabiydiniz. 1 Ekim 2008'den itibaren 1240 gün 4/b kapsamında isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödediğinizde (10 Mart 2012'de), hem 5750 prim gününü tamamlamış hem de son 2520 gün içinde daha çok 4/a kapsamında prim ödemiş olma şartını sağlamış olurdunuz. 55 yaşınız 27 Şubat 2018 tarihinde, 25 yıllık sigortalılık süreniz de 1 Ağustos 2020 tarihinde dolar ve 4/a statüsünden emekli olmaya hak kazanırdınız.

4/b (Bağ-Kur) statüsünden normal emeklilik için 9000 prim günü ve 55-56 yaş, yaştan emeklilik için ise 5400 prim günü ve 58 yaş şartlarına tabisiniz. Normal emeklilik için yaşınız dolmuş ama 9000 gün için 380 gün daha prim ödemeniz gerekiyor. Oysa yaştan emekliliğiniz için 5400 prim gününüz var ve 380 gün sonra 58 yaşınız da doluyor. Prim gününüz 5400 günden fazla olduğundan isteğe bağlı prim ödemenizi hemen sonlandırıp, 58 yaşınızı dolduracağınız 27 Şubat 2021 tarihinde emekli olmaya hak kazanabilirsiniz.

Yurtdışı borçlanmasıyla SSK'dan emeklilik şansı yok

Oğlum SSK'lı olarak Şubat 1990'da işe başladı. 1997 yılına kadar toplam 955 gün prim ödemesi var. 1997 yılında Amerika'ya gitti ve o zamandan beri Amerika'da çalışmakta. Türkiye'de SSK'lı olarak emekli olma şansı var mıdır, varsa koşulları nedir? Ödediği sigorta primlerini geri alabilir mi, alabilirse ne yapmalıdır? Ahmet Ünal

Oğlunuzun borçlanacağı yurtdışı çalışma süreleri Bağ-Kur kapsamında geçen sigortalılık süresi olarak değerlendirileceğinden, yurtdışı borçlanmasıyla SSK statüsünden emekli olması maalesef mümkün değil. Ancak Türkiye'ye dönüp, emekliliği için gereken prim gün sayısının son 1260 gününü SSK kapsamında çalışarak tamamlaması halinde SSK statüsünden emekli olması mümkün olabilir. SSK statüsünden normal emekliliği için 5525, yaştan emekliliği için ise 3600 prim günü gerekiyor.

Yurtdışı borçlanmasıyla, 5400 prim gününü tamamlayıp 58 yaşını doldurduğunda Bağ-Kur statüsünden emekli olmaya hak kazanması mümkün olabilir.

Emekliliği için gereken prim gününü tamamlayamaması durumunda, 60 yaşı dolduğunda, ödenen primlerin emeklilik sigortasına ait olan yüzde 20'lik kısmının iadesini talep edebilir. İade edilecek prim tutarına 1 Ekim 2008 tarihine kadar faiz hesaplanmaz. 1 Ekim 2008'den iade tarihine kadar geçecek süre için güncelleme katsayına göre faiz hesaplanır.