Sandık emeklilerinin ikramiye mağduriyeti de giderilmeli

Koronavirüs önlemlerinin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik açıklanan tedbirler paketi toplumun bazı kesimlerinde memnuniyet yaratırken, bazı kesimlerin beklentilerini karşılamadı.

Alınması öngörülen tedbirlerin daha çok devlete veya kredi kuruluşlarına yapılacak ödemelerin ertelenmesine yönelik olması, gelir kaybını telafi edici önlemlerin pakette yer almaması karşısında, belki de en somut destek emeklilerle ilgili olanlardı.

Açıklanan pakete göre, en düşük emekli aylığı 1.500 TL'ye yükseltilecek, 76 yaş üstü emeklilerin maaşları evlerinde ödenecek, bayram ikramiyesi nisan ayında ödenecek.

65 yaş üstüne kolonya ve maske dağıtılacağından, 65 yaş üzerindeki emekliler ayrıca kolonya ve maske temini için uğraş vermeyecek!

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Bayram ikramiyesinin nisan ayında ödenecek olması, 12 milyon civarındaki emekli, dul ve yetimin, 23 Mayıs'ta başlayacak Ramazan Bayramı öncesinde ödenmesi gereken bayram ikramiyesini 1-1.5 ay önce almasını sağlayacak. Ancak paketten özel sandık emeklileri için bayram ikramiyesi çıkmadığından, onlara ikramiye yine yok.

Banka sandığından emekli bir okurum da “Geçen yıl da özel sandık emeklilerine bayram ikramiyesi ödenmediği hakkında yazmıştım. Siz de köşenizde konuyu gündeme getirmiştiniz. O günden bu yana da herhangi bir olumlu gelişme olmadı. Koronavirüs paketinden de bir şey çıkmadı. Yaklaşık 300 bin kişi olduğu söylenen bizim gibi emeklilerin durumunu bir kez daha köşenizde dile getirmenizi rica ediyoruz. Ayrıca bu talebimiz için yasal hangi yollara başvurmalıyız? Geçmişe dönük olarak da hakkımızı nasıl ararız?” diye ileti göndermiş.

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5510 sayılı Kanun'un ek 18. maddesinde yer alan bayram ikramiyesi ile ilgili yasal düzenlemede, ikramiye ödemesi 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarıca SGK'ca gelir ve aylık ödemesi yapılanlar için öngörülüyor.

Bazı banka, sigorta şirketi ve TOBB çalışanlarına ilişkin özel emekli sandıkları her ne kadar 506 sayılı SSK'nın geçici 20. maddesine göre faaliyet gösterseler de sandık emeklilerinin aylıkları SGK tarafından ödenmediğinden, bayram ikramiyesinden yararlanamıyorlar.

Bu bağlamda, yargı yoluyla ne bundan sonrası için ne de geçmişe dönük bayram ikramiyesini alabilmek mümkün değil.

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Görev iktidara düşüyor. Özel emekli sandıkları 506 sayılı Kanun'un geçici 20. maddesine göre kurulmuş sandıklar. Bu madde kapsamında faaliyet gösteriyorlar ve mensuplarına en az 506 (5510) sayılı Kanun'da belirtilen yardımları sağlamaları gerekiyor.

Bu sandıkların 2011 yılına kadar SGK'ya devredilmesi gerekiyordu. Önce çeşitli tarihlerde yapılan düzenlemelerle sandıkların devri sürekli ertelendi. Son olarak devir tarihini belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu'na (Cumhurbaşkanı'na) verildi ve devir, belirsiz bir tarihe ertelendi. Devir gerçekleşmiş olsaydı, şimdi bu konu tartışılıyor olmayacaktı, sandık emeklilerine de ikramiye ödenecekti.

Şimdi, düzenleme öncesi “tüm emeklilere dini bayramlarda ikramiye verileceğini” açıklayan iktidar, hazır koronavirüs önlemleri kapsamında yasal düzenlemeler yaparken, özel sandık emeklilerine de ikramiye ödenmesini sağlayacak düzenlemeyi yapıp, mağduriyet ve ayrımcılığa son vermeli.