SGK staj dönemini emeklilikte başlangıç saymıyor

Endüstri meslek lisesine giderken 1986 Ekim ayında stajyer öğrenci olarak bir fabrikada çalışmaya başladım. Haftanın 3 günü staja, iki günü ise okula gidiyordum. Çalıştığım fabrika sigortamı uzun vadeli sigorta kollarından yapmış. Staj girişimi dikkate alarak emeklilik başvurusunda bulundum. Ancak başlangıcım uzun vadeli sigorta olmasına rağmen belgemde “stajyer öğrenci” yazdığı için SGK, “işverenin yanlış yaptığını, aslında kısa vadeli sigorta yapması gerektiğini” söyledi. Şu an dosyam incelemede. Görüştüğüm memur olumsuz konuştu ve “emekliliğimin kabul edilmeyebileceğini” söyledi. Bu konuda sizin fikriniz nedir? Hakan Telli

Staj döneminde uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmiş olsa da maalesef SGK, stajyerlerin kısa vadeli sigorta kollarına tabi olduğu gerekçesi ile işveren tarafından uzun vadeli sigorta kollarına ödenen primleri yersiz ödeme olarak değerlendirmekte ve emeklilik açısından sigorta başlangıcı olarak kabul etmemekte.

Hatta uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenen staj sigortası başlangıç kabul edilerek bağlanan emekli aylıkları iptal edilerek, ödenen emekli aylıkları geri istenmekte.

Bu konu, yeni ortaya çıkan bir durum olduğundan, bildiğim kadarıyla verilmiş bir yargı kararı yok. İsterseniz, emeklilik talebinizin reddine ilişkin SGK işleminin iptali ve uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenen staj başlangıcınızın esas alınarak emekli aylığı bağlanması için yargı yoluna başvurabilirsiniz.

Bağ-Kur'lu sayılan ortak olduğu işyerinde SSK'lı olamıyor

Başka bir firmada süren 4/a sigortalılığımı, 15 Şubat 2011 tarihinde ortak olduğum firmama kesinti olmadan taşıdım. Primlerim 20 Ağustos 2020'ye kadar kesintisiz olarak ödendi. 20 Ağustos 2020'de SGK'ya emeklilik dilekçemi verdim. Yaklaşık 1.5 ay sonra SGK'dan, “4/a statüsünden emekli olamayacağımı, başvurumun iptal edileceğini, akabinde de 4/b'ye geçiş yapmam gerektiğini, günlerimin/primlerimin Bağ-Kur'a geçirileceğini, miktarın yetmeyeceği için de ek ödeme yapmam gerekebileceğini” söylediler. Konu ile ilgili beni aydınlatabilir misiniz? Eğer Bağ-Kur geçişim gerekecekse, ortak olmadığım başka bir işyerinde 4/a'lı olarak işe girsem 4/a statüsünden emekli olabilir miyim? Canel Şerbetçi

4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinde 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olamıyorlar. Kesinti olmadan da olsa ortağı olduğunuz şirkette 4/a kapsamında sigortalı olamazsınız.

Başka bir işyerinde 4/a kapsamında çalışabilir, en az son 1260 gün 4/a kapsamında prim ödediğinizde 4/a statüsünden emekli olabilirsiniz.