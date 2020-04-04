SGK’dan üç aylık prim ertelemesi

2020 Mart, Nisan ve Mayıs ayına ait SGK sigorta primlerinin ödeme süreleri altışar ay ertelendi. Sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bildirim sürelerinin ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin kararı ise Kurum Başkanı verecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 1 Nisan 2020 ila 30 Haziran 2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde açıklanan işverenler ile 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, SGK tarafından da mücbir sebep halinde kabul edildi.

Buna göre;

■ Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflere,

■ Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen sektörlerde yer alan mükelleflere,

■ Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığı'nca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflere ait işyerlerinde 4/a (SSK) kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin,

■ Köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olanların,

■ 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresi, 31 Ekim 2020 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 2 Kasım 2020 tarihine,

■ 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 30 Kasım 2020 tarihine,

■ 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 31 Aralık 2020 tarihine, ertelendi.

ERTELEME KAPSAMINDAKİ SEKTÖRLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen sektörler 518 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilmiş olup, koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinden oluşuyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLANLAR

65 yaşını doldurmuş olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverenler ile isteğe bağlı sigortalılar hariç 4/b kapsamındaki sigortalıların mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primleri, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15. günün sonuna kadar ertelendi.

Bu kişilere ilişkin erteleme başlangıç ayı/dönemi 2020/Şubat olarak kabul edilecek, bitiş ayı/dönemi ise sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15. günün sonuna denk gelen ay/dönem olacak.

Ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenler için erteleme işlemi yapılmayacak. Ancak bunlardan 65 yaşını doldurmuş olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamında olanlar için erteleme işlemi yapılacak.