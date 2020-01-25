Sigortalılık süresi nasıl hesaplanıyor?

1975 doğumluyum. 1 Aralık 1989 SSK girişliyim. 4292 günüm var. Emeklilik için 52 yaş, 5525 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresine tabi olduğumu biliyorum. Sorum şu; “25 yıl sigortalılık süresi” deniyor ya benim dolu dolu 25 yılım yok, ara verdim. 1989 yılında sigortam başladı ancak 2003'ten sonra sigortalı çalışmaya başladım. 1989'dan sayarsam 30 yıl, 2003'ten sayarsam 16 yıl oluyor. Beytullah Çoksaygılı

4/a (SSK) sigortalılarının 25 yıllık sigortalılık süresinin hesabında, ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmeye başlandığı tarih, sigorta başlangıç tarihi olarak esas alınıyor. Arada boşlukların olması önemli değil. Ancak sigorta başlangıcı 1 Nisan 1981 tarihinden sonra ise 18 yaşın doldurulduğu tarih dikkate alınıyor. Emeklilik şartlarının tespitinde ise 18 yaş uygulamasına bakılmaksızın, ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına tabi olunan tarih esas alınıyor.

Buna göre, emeklilik şartlarınızın tespitinde, uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmiş olması koşuluyla ilk defa sigortalı olduğunuz 1 Aralık 1989 tarihi esas alınır ve sizin de belirttiğiniz gibi emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5525 prim günü ve 52 yaş şartlarına tabi olursunuz. 25 yıllık sigortalılık sürenizin hesabında ise 18 yaşınızı doldurulduğunuz 1993 yılı esas alınır. Buna göre de 25 yıllık sigortalılık süreniz 2018 yılında dolmuş olur.

Eşim hem benden hem babasından aylık alabilir mi?

Emeklilik hakkında birçok yorum okudum, fakat her yorum farklı düşüncelere sebep oldu. Ben ve eşim SSK emeklisiyiz. Eşimin babası Emekli Sandığı'ndan emekli maaşı alıyor. Eşi daha önceki yıllarda vefat etmişti, şu anda ileri yaşta iki oğlu ve eşim olan kızı hayatta. Eşimin babası vefat ettiğinde, SSK'dan emekli maaşı alan eşim, babasından da maaşa hak kazanır mı? Ben vefat ettiğimde, sağ kalan eşim hem benden hem de babasından maaş alabilir mi? Erden Songu

Eşinizin babası vefat ettiğinde, siz sağ iken ve evlilik birliğiniz devam ederken eşinize babasından aylık bağlanmaz. Ancak, Allah geçinden versin vefatınız halinde eşinize sizden aylık bağlanır. Babası da vefat etmiş olursa, eşiniz ve siz SSK emeklisi, eşinizin babası Emekli Sandığı emeklisi olduğundan, babasından da aylık bağlanır.

Doğum borçlanmasıyla emekliliğimi öne çekebilir miyim?

1974 doğumluyum. 1993 Ocak ayında 4/c'li devlet memuru olarak işe başladım. 1995 yılındaki doğumda 3 ay, 2003 yılındaki doğumunda 10 ay, eşimin yurtdışı görevi nedeniyle de 3 yıl ücretsiz izin kullandım. Maaşlı olarak emeklilik tarihim 2023 Ocak ayı olarak görünüyor. Halen devlet memuruyum. Doğum borçlanması yapabilir miyim, yaparsam emeklilik tarihimi öne çekebilir miyim? Aynur Çekmen

Verdiğiniz bilgilere göre emeklilik için 20 yıl hizmet süresi ve 49 yaş şartlarına tabi olmalısınız. Doğum nedeniyle kullandığınız ücretsiz izin sürelerini borçlanabilirsiniz. Ancak yapacağınız borçlanmalar emeklilik yaşınızı değiştirmez, sadece hizmet sürenizi artırır. Dolayısıyla doğum borçlanmasıyla emeklilik tarihinizi öne çekmeniz mümkün olmaz.