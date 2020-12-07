Sigortalılık süresini durdurmak için başvuru gerekir mi?

Eşim Bağ-Kur'lu. Yurtdışına göçme durumumuz olduğu için hiçbir zaman Bağ-Kur primi ödemedik. Biriken prim borçlarımız daha önce çıkan af kanunları kapsamında iki kez silindi. Primler çok yüksek. Zaten ödeme olanağımız yok. Ben 65 yaşındayım. Asgari ücretin altında emekli maaşım var. Bugün olanağımız olsa yarın yurtdışına göç etmek tek hedefimiz. Son çıkan yapılandırma yasası içinde Bağ-Kur primlerinin affı ve silinmesi konusu da var. Bu işlem SGK tarafından otomatik olarak yapılacak mı? Yoksa eşimin SGK'ya gidip dilekçe ile başvurması gerekiyor mu? Semih Kalkanoğlu

Eşinizin 31 Ekim 2020 tarihinden önceki sürelere ilişkin prim borçlarını 31 Ocak 2021 tarihine kadar ödememeniz ya da yapılandırmamanız halinde, sigortalılık süresi SGK tarafından durdurulacak ve prim borçları silinecek.

Primi ödenmeyen sigortalılık sürelerinin dondurulması ve prim borcunun silinmesi için herhangi bir başvuru şartı aranmayacak. Ancak eşinizin şirket ortaklığı devam ettiğinden, Bağ-Kur sigortalılığı 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren yeniden başlatılacak ve bu tarihten itibaren Bağ-Kur primleri yeniden tahakkuk etmeye başlayacak.

Kısa çalışma döneminde yapılan avans ödemesi

Çalıştığım firma bir kaç aydır KÇÖ'ye başvurmuş durumda. Ama ayın sonunda maaş ödemeleri avans + maaş + KÇÖ diye 3 parça şeklinde tamamlanmakta. Bu durum çalışan açısından haklı fesih durumu oluşturuyor mu? İsmi saklı

Sorunuzun yanıtı için “avans” adı altında yapılan ödemenin sebebini bilmek gerekiyor. Avans ödemesi, kısa çalışma uygulaması nedeniyle ortaya çıkan ücret farkına ilişkin ise şu an için haklı fesih sebebi sayılmaz. Ödenen avans tutarının ileride yapılacak mahsup şekline göre bir değerlendirme yapmak gerekir.

Ancak İŞKUR'a bildirilen ay içindeki kısa çalışma süresinde de çalışmaya devam edilmesi ve tam süreli çalışma yaptırılması, diğer bir deyişle İŞKUR'a bildirilen kısa çalışma süresinin üzerinde fiili çalışma yaptırılması yasaya aykırı. Bu durumun tespiti ya da şikâyet edilmesi halinde yersiz ödenen kısa çalışma ödeneklerinin işverenden faizi ile birlikte tahsili söz konusu olur. Avans ödemesi, kısa çalışma döneminde yaptırılan tam süreli çalışmanın karşılığı olan ücret farkı için yapılıyor ise bu durum çalışan açısından da haklı fesih sebebi sayılır.