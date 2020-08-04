Şirket ortağı SSK statüsünden emekli olabilir mi?

LimiteD şirket kurucu ortağı ve imza yetkilisi olarak halen görev yapmaktayım. Daha önce SSK'lı olarak prim günüm var. Kendime ait olmayan bir şirkette 1260 gün SSK'lı çalışarak 4/a statüsünden emekli olmak istiyorum. Mali müşavirimiz bunun mümkün olmadığını söylüyor. Sağlıklı bilgiyi sizden rica edebilir miyim? Ünzile Yıldız

Mali müşavirinizin karşı çıkma gerekçesini belirtmediğinizden o konuda yorum yapamıyorum. Ancak 5510 sayılı SS ve GSS Kanunu açısından başka bir işyerinde SSK (4/a) kapsamında çalışmanızda sakınca yok. Kişinin aynı anda hem Bağ-Kur hem de SSK kapsamında çalışması durumunda hangi sigortalılık halinin geçerli olacağı ise çalışmanın geçtiği döneme göre değişiyor.

1 Mart 2011 öncesi dönemde, kişinin aynı anda hem Bağ-Kur hem de SSK kapsamında çalışması olması halinde, ilk önce başlayan sigortalılık hali geçerli sayılıyordu. Bağ-Kur kapsamında sigortalı olan kişi, bu sigortalılığı devam ederken SSK kapsamında çalışmaya başlaması halinde, Bağ-Kur sigortalılığı geçerli sayılıyordu. Bu bağlamda, Bağ-Kur sigortalılığı devam ederken son 3.5 yıl SSK kapsamında çalışıp, SSK statüsünden emekli olabilmek mümkün olmuyordu. Bağ-Kur kapsamında sigortalı sayılmayı gerektiren çalışmanın sona erdirilmesi gerekiyordu.

5510 sayılı Kanun'un 53. maddesinde 1 Mart 2011 tarihinde yapılan değişiklikle, bu tarihten itibaren SSK kapsamındaki sigortalılığın, Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılığa üstünlüğü kabul edildi. 1 Mart 2011 tarihinden itibaren, aynı anda SSK ve Bağ-Kur kapsamında sigortalı sayılmayı gerektiren çalışma halinde, SSK kapsamındaki sigortalılık geçerli sayılıyor. Bu durumda Bağ-Kur kapsamındaki çalışma için prim ödenmiyor. Ancak SSK sigortalılığının sona ermesi durumunda, Bağ-Kur sigortalılığı aktif hale geliyor ve Bağ-Kur primi ödemeye devam ediliyor. Bu bağlamda, Bağ-Kur kapsamında sigortalı olan kişinin, bu sigortalılığı devam ederken bir başka işyerinde SSK kapsamında çalışmaya başlayıp son 3.5 yıl SSK kapsamında prim ödeyerek, SSK statüsünden emekli olması mümkün olabiliyor.