Tek kız çocuğunun Bağ-Kur yetim aylığı oranı

1945 doğumlu annem tek çocuktur. 1997'de boşanmıştı, 2002 yılına kadar annesi ile birlikte dedemden maaş alırdı. 2002'de anneannem vefat edince dedemden maaş alan tek kişi o kaldı. Pandemi nedeni ile maaşını çekmeye gittiğimde farkına vardım ki maaş bağlanma oranı yüzde 25. Kendisine sorduğumda annesi vefat ettiğinde Bağ-Kur'a gitmiş ama “maaşında değişiklik olmaz” cevabı almış. Ben kayıtları çıkarttırdım ve SGK'da sordum, “durum böyle” deyip geçiştirdiler. Maaş bağlanma oranının yüzde 50 olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu konuda yorumunuz nedir? Vedat Veleli

1 Ekim 2008 tarihinden önce vefat eden sigortalıların hak sahiplerine gelir ve aylık bağlanmasında, sigortalıya ilişkin koşulların tespiti ile gelir veya aylığın hesaplanması ve paylaştırılmasında ölüm tarihindeki, hak sahiplerine ilişkin koşulların tespitinde ise hak sahibi olma niteliğinin kazanıldığı tarihteki Kanun hükümleri uygulanıyor.

Bu bağlamda, dedenizin vefat tarihi ve annenizin hak sahibi olarak aylık almaya başladığı tarih 1 Ekim 2008 tarihinden önce olduğundan, aylık bağlama oranı 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu hükümlerine göre belirlenmektedir.

Bağ-Kur Kanunu'na göre de çocuklara bağlanacak yetim aylığının oranı yüzde 25 olup, tek hak sahibi olunması ya da hem anasız hem babasız kalınmış olması aylık bağlama oranını etkilemiyor. Buna göre, annenizin yüzde 25 olan aylık bağlama oranı annesinin vefatı ile değişmez. Dedenizin vefatı Ekim 2008'den sonra olsaydı, hem annesinin vefatıyla anasız ve babasız kaldığından hem de tek hak sahibi olduğundan, aylık oranının yüzde 50'ye yükseltilmesi gerekecekti.

Kısa çalışma ödeneği emekli aylığını etkiler mi?

Bu ay emeklilik müracaatında bulunacağım. Prim günüm çok öncesinde dolmuştu, hizmet yılım da bu ay doluyor. 5 aydır kısa çalışma ödeneği alıyorum, emekli maaşımı etkiler mi, yani maaşım düşük mü hesaplanır? Şafak Şeker

Emekli ayığı en basit anlatımıyla, üzerinden prim ödenen kazançların aylık ortalaması ile prim gün sayısına göre hesaplanan aylık bağlama oranının çarpımından oluşuyor.

Kısa çalışma ödeneği aldığınız süre, emekli aylığınızı hesabında esas alınacak olan prime esas kazanç ortalamanızı olumsuz etkilemez. Sadece aylık bağlama oranlarınızın hesabında esas alınacak prim gün sayınız, kısa çalışma nedeniyle eksik bildirilen prim günü kadar eksik olur. Her 360 prim günü aylık bağlama oranlarını 1-2 puan etkiliyor. Bu durum da maaşınızda büyük bir olumsuzluk yaratmaz.