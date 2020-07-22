Turizm sektöründe kısa çalışma uzatılabilir

Mart 2005'den itibaren bir otelde çalışmaktayım. 1 Nisan-22 Haziran tarihleri arasında kısa çalışma ödeneğinden yararlandırıldık. 22 Haziran'da işe çağrılacaktık, otel yarı kapasitede çalışacağından dolayı kadronun daraltılacağı söylenerek işe çağrılmadık. 1 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında kısa çalışma ödeneğinden tekrar yararlandırıldık. Kısa çalışma ödeneğinden sonra (benim gibi işyerinde 3-5 kişi daha var) eylül ya da ekim ayına kadar ücretsiz izin desteğinden yararlandırılacağımız konuşuluyor. Ücretsiz izin desteği ne zaman sona eriyor (eylül ya da ekim 17 söyleniyor)? Kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ücretsiz izin desteğinden yararlanır mı? İşe çağrılmazsak ya da ücretsiz izin desteği bittikten sonra ücretsiz izin dayatması yapılırsa ne yapmam gerekiyor? İş buluyorum fakat istifa edip 15 yıllık tazminatımı yakmak istemiyorum. İsmi saklı

Ücretsiz izin kullandırılmasına ve buna bağlı olarak ücretsiz izin desteğine ilişkin süre, 17 Ağustos 2020 tarihinde sona eriyor. Ancak Meclis'e sunulan ve hafta içinde yasalaşması beklenen kanun teklifi ile Cumhurbaşkanı'na, her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar süreyi uzatma yetkisi veriliyor.

Kısa çalışma ödeneğinden yararlananların, kısa çalışma uygulaması sona erdikten sonra ücretsiz izin desteğinden yararlanmaları mümkün. İşe çağrılmamanız ya da ücretsiz izin desteği bittikten sonra ücretsiz izin dayatması yapılması halinde, haklı nedenle iş sözleşmenizi feshetmeniz ve kıdem tazminatına hak kazanmanız mümkün olabilir. Alacağınız pozisyon konusunda işverenin uygulamaları ve tavrı belirleyici olacaktır.

Diğer yandan, yine aynı kanun teklifi ile Cumhurbaşkanı'na, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresini bir bütün halinde veya sektörel olarak ayrı ayrı 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatma yetkisi veriliyor. Turizm sektörü de ekonomik açıdan stratejik sektörler arasında olduğundan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi uzatılabilir.

Malulen emeklilik için malul sayılmak gerekiyor

Sigorta girişim 1 Ekim 2004. 7 Temmuz 1978 doğumluyum. Epilepsi hastalığımdan dolayı çalışamıyorum. Toplam 3985 prim günüm var. Malulen erken emekli olabilmek için ne yapmalıyım? Savaş Özyürek

Malulen emeklilik için 10 yıl sigortalılık süresi, 1800 prim günü ve malul sayılmak gerekiyor. 10 yıllık sigortalılık süresi ve 1800 prim günü şartlarını sağlıyorsunuz. SGK Sağlık Kurulu'nca malul sayılmanız halinde, malulen emekli olmanız mümkün olabilir.

Malul sayılabilmeniz için, SGK tarafından yetkilendirilen hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, SGK Sağlık Kurulu'nca çalışma gücündeki kayıp oranınızın en az yüzde 60 olduğunun kabul edilmesi gerekiyor.

Malul sayılmamanız halinde, engellilik oranınız yüzde 40 ile 59 arasında kabul edilerek vergi indirim belgesi alabilirseniz, 20 yıl sigortalılık süresi ve 4400 prim günüyle SSK statüsünden engelli hakkıyla emekli olabilirsiniz.