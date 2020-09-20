Üç ayrı aylık alınabilir mi?

2003 yılında vefat eden eşimden dolayı Bağ-Kur dul aylığı almaktayım. Babam Emekli Sandığı emeklisi ve hayatta. Şu an SSK statüsünde bir işe girip emekli olursam üç aylığı birden alabilir miyim? Babamdan kalacak aylığın yüzde kaçı bağlanır? 1965 doğumluyum. 1986-1989 yılları arasında yaklaşık 500 gün SSK primim mevcut. İşten ayrıldıktan sonra iki çocuğum oldu. 3600 günle emekli olabiliyor muyum, yaş sınırım var mı? Çocuk borçlanmam kaç gün, ödeyeceğim tutar ne kadar olur ve kaç gün aktif çalışmam gerekir? Borçlanma haricindeki primleri toplu ödeyip emekli olabilir miyim? Borçlanma işe girer girmez hemen ödenebilir mi yoksa emekli olmadan hemen önce mi ödemek gerekir? Nusret Tutumlu

Emekli olursanız, eşinizden bağlanan dul aylığı, kendi emekli aylığınız ve babanızın vefatından sonra babanızdan yetim aylığı olmak üzere üç aylığı da alabilirsiniz. Babanızdan kalacak aylığın size bağlanacak oranı sizden başka aylık alacak hak sahibi olup olmamasına ve hak sahiplerinin sayısına göre değişir. 3600 günle emekli olabilirsiniz. 3600 günle emeklilik için yaş sınırınız 58. Çocukların doğum tarihlerinden itibaren 2 yıl içinde kalan prim ödenmemiş süreler borçlanılabiliyor. Çocuklarınızın doğum tarihleri arasında 2 yıl varsa ikişer yıldan 4 yıl (1440 gün) borçlanmanız mümkün. 1230 güne kadar da isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyebilirsiniz. Geri kalan eksik prim gününü 4/a (SSK) kapsamında çalışarak tamamlamanız gerekir. Eksik prim gününüzü, doğum borçlanması haricinde toplu ödeyerek tamamlayamazsınız. Borçlanacağınız her bir gün için, en az borçlanma başvurusunda bulunacağınız tarihte geçerli olan günlük asgari ücretin yüzde 32'si kadar prim ödersiniz. Doğum borçlanmasını istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken husus, borçlanma tarihinde ya da öncesindeki son sigortalılık halinizin SSK kapsamında olması.

Yetim aylığı bağlanırsa nafaka kesilir mi?

Eşinden boşanan kadına mahkeme, sadece emekli maaşı olan eşinden nafaka bağlarsa, aynı zamanda ölen babasından kendine aylık bağlatabilir mi? Bağlanırsa nafaka kesilir mi? Binnur İnceoğlu

Boşanan kadına mahkeme tarafından nafaka ödenmesine karar verilmesi ile babasından yetim aylığı bağlanması, birbirinden ayrı konular. Kadına boşandığı eşinden nafaka bağlanması, babasından yetim aylığı bağlanmasına engel değil. Eşinden boşanan kadına, kanunda aranan şartları taşıması halinde, vefat eden babasından yetim aylığı bağlanır. Babasından aylık bağlanmasıyla nafaka kesilmez. Babasından yetim aylığı alacak olması, ancak kendisine bağlanan nafakanın miktarının takdirinde etkili olabilir. Bu bağlamda, boşandığı eşi mahkemeye başvurup, nafaka ödediği eski eşinin yetim aylığı aldığı gerekçesi ile ödemekte olduğu nafakanın azaltılması veya kaldırılmasını talep edebilir.

Emekli olmayan eş için cenaze yardımı ödenir mi?

Emekli Sandığı emeklisiyim. Hiçbir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan eşim vefat etti. Cenaze yardımı alabilir miyim? Muhammet Örgün

Öncelikle başınız sağ olsun. Emekli Sandığı statüsünde ölüm yardımı, emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı alanların vefatı halinde ödeniyor. Keza cenaze ödeneği (yardımı) da, 4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) ve ilk defa Eylül 2008'den sonra 4/c (Emekli Sandığı) statüsünde çalışmaya başlayanlardan iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malullük, vazife malullüğü ya da yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalılar için ödeniyor. Emeklinin vefat eden ve emekli olmayan eşi için cenaze ödeneği (yardımı) ödenmediğinden, vefat eden eşiniz için cenaze yardımı alamazsınız.