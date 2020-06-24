Ücretsiz izin emekli çalışana fesih hakkı verir mi?

Emekli, sertifikalı uzman sınıf öğretmeniyim. 3 yıldır özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalışmaktayım. Covid-19 nedeniyle emekli öğretmenleri ve diğer personeli hiçbir bilgi vermeden 3 ay ücretsiz izne ayırdılar. Emekli olmayan öğretmenler ve diğer personel kısa çalışma ödeneği alıyor. Biz emekli öğretmenler ve diğer emekli personel kısa çalışma ödeneğini alabilir miyiz? Bilgi vermeden ücretsiz izne ayırdığı için ödenmeyen nisan, mayıs ve haziran ayı maaşlarını kurumdan alabilir miyiz? İşten ayrıldığımızda tazminat alabilir miyiz? Bu sorunları tüm emekli öğretmenler yaşamaktadır. Bizlere yardımcı olabilirseniz çok mutlu olacağız. Ahmet Ayyıldız

Dile getirdiğiniz sorunlar, sadece çalışan emekli öğretmenlerin değil, tüm çalışan emeklilerin sorunu. Emekli çalışanların bu sorununu “Bu defa çalışan emekliye de destek verilsin” başlığıyla, 7 Haziran 2020 tarihli Sözcü'de yazdım ve süresi uzatılması düşünülen istihdam tedbirleri kapsamında, emekli çalışanların mağduriyetini giderecek düzenlemelerin de yapılması gerektiğine dikkat çektim. Yazıma sözcü.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Yazımda da belirttiğim gibi, emekli öğretmenler de dahil olmak üzere emekli çalışanlar kısa çalışma ödeneğinden yararlanamıyor.

“İşverene işçi çıkarma yasağı” diye kamuoyuna sunularak yapılan düzenleme ile işverene 17 Nisan-17 Temmuz tarihleri arasında çalışanlarını tamamen ya da kısmen ücretsiz izne çıkarma hakkı verildi. İşverene bu hak verilirken, ücretsiz izne çıkarılmanın çalışanlara haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini fesih hakkı vermeyeceğine ilişkin kısıtlama getirildi. Ücretsiz izne çıkarılanlara nakdi ücret desteği verilmesi öngörülürken, emekli çalışanlar bundan mahrum edildiler. Bu bağlamda, mevcut yasal düzenlemeye göre, ücretsiz izne ayrıldığınız dönem için işveren/kurum ücret ödemek zorunda değil. Emekli aylığı aldığınızdan, ücretsiz izin döneminiz için nakdi ücret desteği de alamazsınız. Ücretsiz izne ayrılmanız iş sözleşmenizi haklı nedenle fesih hakkı da vermez. Dolayısıyla ücretsiz izne ayrıldığınız gerekçesiyle işten ayrılırsanız kıdem tazminatına hak kazanamazsınız.

İki yerde sigortalı olanın iş göremezlik ödeneği

Eşim, bir şirkette avukat olarak çalışıyor. Aynı gruba bağlı başka bir şirkette de kanuni zorunluluk nedeniyle asgari tutarda sigortalı avukat olarak çalışıyor. Arabuluculuk belgesi de olduğu için vergi açılışı bulunuyor. 7 aylık bir bebek bekliyoruz. Doğum nedeniyle raporlu olduğu dönem boyunca iş göremezlik ödeneği alacak. İki firmada sigortalı olması sorun yaratır mı, SGK ne şekilde ödeme yapacak? İsmi saklı

Eşinizin iki ayrı işyerinde sigortalı olarak çalışması herhangi bir sorun teşkil etmez. Eşinizin geçici iş göremezlik ödeneğine esas tutulacak günlük kazancının tespitinde, prime esas kazanç üst sınırı dikkate alınarak her bir işyeri için ayrı ayrı bulunacak günlük kazançların toplamı geçici iş göremezlik ödeneğine esas alınacak günlük kazancını oluşturur. Diğer bir deyişle, geçici iş göremezlik ödeneği, prime esas kazanç üst sınırı dikkate alınarak iki ayrı işyerindeki prime esas kazançları toplamı üzerinden hesaplanır.