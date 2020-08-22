Ücretsiz izin kıdem tazminatını etkiler mi?

Eşim bir firmada 5 senedir çalışıyor. İçeride 30 gün senelik izin hakkı bulunmasına rağmen, 4 aydır sorgusuz sualsiz pandemi ücretsiz iznine çıkarılıyor. Çalıştığı yerde problem oldu ve 1998 öncesi sigorta başlangıcı olduğu için 3600 prim gününden kıdem tazminatını alarak işten çıkmayı planlıyor. Benim de kafama takılan, ya bu dönemde aldığı eksik maaştan tazminatını verirlerse diye, yapılacak tek şeyin içeride 30 gün izni olmasına rağmen ücretsiz izine çıkarıldığı için hukuk yoluna gidilmesidir. Sizin de fikrinizi almak istedim, yardımcı olursanız sevinirim. Tugba Ertug

Eşinizin 30 gün hak kazanıp da kullanmadığı ücretli izni olmasına rağmen ücretsiz izne çıkarılması nedeniyle hukuk yoluna gidilmesinden kastınız, eşiniz işe devam ederken hak aramak ise bu hakkı elde edene kadar işverenin ücretsiz izin kullandırma yetkisine ilişkin süre sona erer.

Bu durumundan dolayı iş sözleşmesinin haklı nedenle feshini kastediyorsanız, bu durum iş sözleşmesinin feshinde haklı neden sayılabilir ve kıdem tazminatına hak kazanmak mümkün olur. Ancak işverenin feshin haklı sebeple olduğunu kabul etmemesi ve kıdem tazminatını ödememesi durumunda önce arabulucuya başvurulması, sonuç alınamaması halinde yargıya gidilmesi söz konusu olabilecek.

Sigorta başlangıcı 1998 öncesi ise 3600 prim günü de varsa, SGK'dan alacağı kıdem tazminatı yazısını ibraz ederek işten ayrılması halinde de kıdem tazminatına hak kazanır. Bu durumda, “Haklı nedenle ayrıldın-ayrılmadın” tartışması da olmaz.

Pandemi döneminde ücretsiz izne çıkarılmış olmak kıdem tazminatı hesabına esas alınacak ücreti etkilemez. Kıdem tazminatı, eşinizin ücretsiz izne çıkarılması nedeniyle aldığı ücret desteği tutarı ya da eksik maaşı üzerinden hesaplanmaz. Eşiniz ister haklı nedenle, ister 3600 prim günüyle yaş dışındaki emeklilik şartlarını sağlamış olarak işten ayrılmış olsun, her iki durumda da kıdem tazminatı eşinizin 30 günlük son ücreti üzerinden hesaplanır.

Doğum borçlanması avantaj sağlar mı?

1979 doğumluyum. SSK'lı olarak işe başlangıç yılım 2002. 2001 yılında stajyer olarak ilk girişim yapılmıştı. 2002-2004 yılları arasında 4/c statüsünde 780 gün hizmetim var. 2005 yılından bugüne 4/a statüsünde çalışıyorum. 2016 yılında yaptığım doğumdan sonra 6 ay ücretsiz izin kullanmıştım. SSK prim günlerimi doğum borçlanması ile tamamlarsam benim için bir avantaj olur mu? Emekli maaşım etkilenir mi? Borçlanmayı taban ya da tavandan ödersem bir fark yaratır mı?

İsmi saklı

4/a (SSK) statüsünden emeklilik için en az 4500 prim günüyle 58 yaşınızı doldurmanız gerekiyor. Mevcut prim gününüzü belirtmemişsiniz ancak verdiğiniz bilgilere göre prim gününüz 4500 günden fazla olmalı. Dolayısıyla emeklilik için gerekli olan prim günü açısından borçlanmaya ihtiyacınız yok.

Emekli aylığı açısından ise her 360 günlük prim ödemesi aylık bağlama oranını 2 puan etkiliyor. Örneğin, mevcut prim gün sayısına göre aylık bağlama oranının yüzde 50 olduğunu varsayarsak, ilave 360 prim günü aylık bağlama oranını yüzde 52 yapar.

Emekli aylığını olumsuz etkilememesi için, borçlanmanın en az 2016 yılında üzerinden prim ödenen kazançlarınızın bugünkü karşılığı seviyesinde bir tutar üzerinden yapılması gerekir. Örneğin, 2016 yılında üzerinden prim ödenen kazançlarınız asgari ücretin iki katı seviyesinde ise borçlanmanın da asgari ücretin iki katı üzerinden yapılması gerekir. Nimet-külfet kıyaslaması yapıldığında borçlanma sizin açınızdan avantajlı gözükmüyor.