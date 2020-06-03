Ücretsiz izin kullandırılması fesih hakkı verir mi?

Kuaförde valeyim. 13 seneden beri aynı firmadayım. İşverenim Covid-19 salgını sebebiyle müşterilerin az geldiğini, beni de eylüle kadar ücretsiz izne göndereceğini söyledi. İşverenin böyle bir hakkı var mı? Sözleşmemi tek taraflı feshedip tazminat alabilir miyim? Serhat Arat

4857 sayılı İş Kanunu'nun geçici 10. maddesi hükmüne göre, 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçisini tamamen veya kısmen ücretsiz izine ayırabiliyor. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermiyor.

Buna göre, 17 Nisan–17 Temmuz 2020 tarihleri arasında işveren tarafından tamamen veya kısmen ücretsiz izne çıkarılmanız mümkün olup, ücretsiz izne ayrılmanız haklı nedene dayanarak iş sözleşmenizi fesih hakkı vermez.

Ancak 17 Temmuz 2020 tarihinden sonrasına ilişkin ücretsiz izin için işverenin onayınızı alması gerekiyor. Onayınız olmaksızın 17 Temmuz 2020 tarihinden sonra ücretsiz izne çıkarılamazsınız. Çıkarılmanız durumunda iş sözleşmenizi haklı nedenle feshedebilir ve kıdem tazminatına hak kazanırsınız.

Kısa çalışma doğuma bağlı rapor parasını etkiler mi?

Eşim özel bir okulda öğretmen ve hamile. Şu an için kısa çalışma ödeneğinden faydalanıyor, tabi ki sigortası eksik yatıyor. Bu durumun doğuma bağlı rapor parasına etkisi nasıl olacaktır (öngörülen doğum tarihi 15 Ağustos)? Mehmet Öztürk

4/a (SSK) kapsamındaki sigortalı kadının analığı hâlinde geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) alabilmesi için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün sigorta primi bildirilmiş olması gerekiyor. Kısa çalışma ödeneğinin hesabında da doğumun olduğu tarihten önceki 12 aydaki son üç ay içindeki prime esas kazançlar ile prim ödeme gün sayıları esas alınıyor.

Kısa çalışma nedeniyle eşinizin son dönem primleri eksik yatsa da doğum için öngörülen 15 Ağustos'tan geriye doğru bir yıl içinde en az doksan gün sigorta primi zaten olur. Bu durumda kısa çalışma nedeniyle primlerinin eksik yatırılmasının olumsuz bir etkisi olmayacak, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilecektir.