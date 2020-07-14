Ücretsiz izin son 120 gün koşulunu etkiler mi?

İşverence haklı sebeplerle işten çıkarılmak istenen, hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş ve hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olup işsizlik ödeneğinden faydalanmaya hak kazanmış olan çalışanın, pandemi süreci nedeniyle çıkışı yapılamayarak ücretsiz izine gönderilmesi ile günlük ücretsiz izin desteği olan 39.24 TL'den faydalanması sonrasında, işten çıkarma yasağı kaldırılınca işverence çıkışı yapılır ise, ücretsiz izin sebebiyle askıya alınan hizmet akdi, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olma koşuluna etki eder mi? Bunun sonucunda işten çıkarma yasağı boyunca ücretsiz izinde olan çalışanın yasaktan hemen sonra çıkışı yapılır ise işsizlik ödeneğinden faydalanma hakkı korunmakta mıdır? Eğer korunuyor ise ücretsiz izin döneminde alınan günlük 39.24 TL ücretsiz izin desteği, işsizlik ödeneğinden kesilecek midir? Anıl Sarıgül

Pandemi döneminde işten çıkarma yasağı, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında nedenlerle işten çıkarmalar için geçerli. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebeplere bağlı haklı nedenle işçi çıkarılabiliyor. Bu durumda da çalışan işsizlik ödeneğine hak kazanamadığından, sorularınız anlamını yitiriyor.

Söz konusu çalışanın işverence ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında bir nedenle işten çıkarılması hali için sorunlarınızı yanıtlarsak; işsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için aranan 120 gün hizmet akdinin devam etmiş olması koşulu, son 120 günde prim ödeyerek sürekli (kesintisiz) çalışmış olmayı gerektirmiyor. Ücretsiz izin döneminde prim ödenmese de iş sözleşmesi sona ermeyip askıda devam ettiğinden, son 120 gün hizmet akdine tabi olma şartını olumsuz etkilemez. İşsizlik ödeneğinden yararlanma hakkı kaybolmaz. Ücretsiz izin döneminde ödenen nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneğinden kesilmez.