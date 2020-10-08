Ücretsiz izne çıkarılanın yerine eleman alınması

Özel sektörde çalışmaktayım. 8 Temmuz 2020 tarihinde ücretsiz izine çıkarıldım ve bu 3 kez tekrarlandı. İşyerim ben izinde iken yerime yeni elemanlar aldı. Nasıl bir yol izlemem tavsiye edersiniz? İsmi saklı

İşverenin sizi ücretsiz izne çıkarıp yerinize yeni eleman alması, sizi gözden çıkardığı ve sizinle çalışmaya devam etmeyi düşünmediği şeklinde yorumlanabilir. Ancak yine de öncelikle işvereninizin hakkınızda ne düşündüğünü öğrenip ona göre pozisyon alabilirsiniz.

Bu bağlamda, işverenin çalışanın onayını almaksızın ücretsiz izin kullandırmasına ilişkin sürenin bitmesini bekleyebilirsiniz. Süre sonunda işten çıkarılırsanız, işverenin işten çıkarma gerekçesine ve durumunuza göre işveren kıdem tazminatı ödemek durumunda kalır ya da işe iade davası açmanız söz konusu olabilir.

Beklemek istemez ve ne olacaksa bir an önce olsun derseniz, işveren de eşit davranma ilkesine ve çalışanlarını koruma yükümlülüğüne aykırı davranmak suretiyle ücretsiz izne çıkarmış ise, diğer bir deyişle ücretsiz izne çıkarma konusunda ayrımcılık yapmış ise iş sözleşmenizi haklı nedenle feshetmeniz söz konusu olabilir. İş sözleşmesinin çalışan tarafından haklı nedenle feshi, kıdem tazminatına hak kazanmasını sağlar. Ancak kıdem tazminatının ödenmemesi durumunda önce arabulucuya başvurmanız gerekir. Arabuluculuk görüşmelerinden sonuç alamamanız halinde yargı yoluna başvurmanız mümkün olabilir.

Bağ-Kur'lu babadan emekli kızına aylık bağlanır mı?

3 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Emekli Sandığından emekli oldum. Hiç evlenmedim. Babam Bağ-Kur'luydu. 2010 yılında vefat etmişti. Babamın maaşı bana bağlanır mı? Derya Baytaş

Bağ-Kur emeklisi babadan kız çocuğuna aylık bağlanabilmesi için evli olmaması, evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmasının yanı sıra, sosyal güvenlik kanunları kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almıyor olması gerekiyor.

Bekâr olsanız da kendi sigortalılığınız nedeniyle Emekli Sandığı'ndan emekli aylığı aldığınızdan, babanızdan aylık bağlanmaz.

Gösterge neden düşer?

15 Nisan 2019 tarihinde prim gün sayım 9806, göstergem 15125 iken 29 Nisan 2019 tarihinde 420 gün askerlik borçlanması ile gün sayım 10226 olurken, göstergem 15075 düşürülmüş. Sizce sebebi nedir? K. Kadir Karaca

2000 öncesi kısmi aylığın hesaplanmasında esas alınan gösterge, 2000 öncesi prime esas kazanç ortalamasına göre belirleniyor. 2000 öncesi döneme ilişkin prime esas kazanç ortalaması, borçlanma sonrası yeniden hesaplanıyor. Askerlik borçlanması için belirlediğiniz (borçlanma priminizin hesaplandığı) prime esas kazanç tutarı 2000 öncesi prime esas kazanç ortalamanızı düşürmüş, gösterge rakamınız da bu nedenle düşmüş olabilir.