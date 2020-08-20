Yaş beklerken baba üzerinden sağlık yardımı alınabilir mi?

1 Ocak 1972 doğumluyum. 1 Ekim 1996 tarihinde sigortalı olarak işe başladım, 4 Nisan 1999 tarihinde ayrıldım. 2 yıl 6 ay sigortam var. 25 Temmuz 2000 tarihinde memuriyete başladım, halen çalışıyorum, 25 Temmuz 2020 tarihinde memuriyette 20 yılımı doldurdum. Maaşlı ve ikramiyeli olarak ne zaman, maaş ve ikramiye beklemeli ne zaman emekli olabilirim? Maaş beklemeli emekli olunursa sağlık güvencesi var mı? Sağlık güvencesi yoksa birlikte oturduğum, emekli memur olan babamın sağlık güvencesinden yararlanmam mümkün mü? Ayşe Coşkun

Maaşlı ve ikramiyeli emeklilik için 20 yıl fiili hizmet süresi ve 54 yaş şartlarına tabisiniz. Sigortalı çalışmanızla birlikte hizmet süreniz 20 yıldan fazla olduğundan, maaşsız olarak emekli olmaya hak kazanmışsınız. Emeklilik yaşınızın dolmasını beklemek üzere istediğiniz zaman memuriyetten ayrılabilirsiniz. 54 yaşınızı dolduracağınız 1 Ocak 2026 tarihinden sonra yapacağınız başvuru üzerine emekli aylığınız bağlanır. Emekli ikramiyeniz de emekli aylığınız bağlandığında ödenir.

Memuriyetten ayrıldığınız tarihten itibaren 100 gün süreyle sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkınız var. 1 Ekim 2008 tarihinde kendi çalışmanıza bağlı olarak sağlık hizmeti alıyor olup, babanızın bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılmadığınızdan, 100'üncü günden sonra babanız üzerinden sağlık yardımı alamazsınız.

Bu durumda zorunlu genel sağlık sigortalısı olarak aylık asgari ücretin yüzde 3'ü kadar (bugün için 88.29 TL) genel sağlık sigortası primi ödeyerek sağlık hizmeti alırsınız. İsterseniz gelir testi yaptırabilirsiniz. Gelir testi sonucu, aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa genel sağlık sigortası priminiz devlet tarafından karşılanır.