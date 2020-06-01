Yasağa rağmen işten çıkarılan işsizlik ödeneği alabilir mi?

Korona tedbirleri kapsamında işten çıkarmalar 3 ay süre ile yasaklandı. Yasanın Resmi Gazete'de yayımlandığı gün, son 3 yıl primim 597 gün idi. İşveren tarafından önümüzdeki günlerde çıkışımız yapılırsa, işsizlik ödeneğine başvurduğumuzda işsizlik ödeneği alabilir miyim? İşsizlik ödeneğine başvurmamda bir sorunla karşılaşır mıyım? İsmi saklı

Yasal düzenlemede, her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren üç ay süreyle (17 Temmuz 2020'ye kadar) 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II. Maddesi'nde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyeceği, madde hükmüne aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verileceği öngörülmüş olup, bunun dışında bir yaptırım öngörülmemiş.

Bu bağlamda, yasağa rağmen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında bir nedenle işten çıkarılmanız halinde işverene idari para cezası verilir. Sizin açınızdan işsizlik ödeneğine başvurmanız da sorun olmaz.

Son üç yıl içinde 600 prim günü ile son 120 gün hizmet akdine tabi olma şartlarını sağlamış olup, iş sözleşmeniz de işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II. Maddesi'nde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında bir nedenle sona erdirilmiş olacağından işsizlik ödeneğine hak kazanırsınız.

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir miyim?

2018 Temmuz ayında işten çıkarıldım, 4 ay işsizlik maaşı aldım. 2018 Kasım ayında başka işe başladım, 2019 Nisan sonunda ayrıldım, kalan işsizlik maaşlarımı aldım. Toplam işsizlik maaşı sürem 8 aydı, hepsini almış oldum. 2019 Ekim ayında şuan ki işime başladım. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilir miyim? Hakan Sancılı

Daha önce hak kazanmış olduğunuz işsizlik ödeneğinin tamamını almışsınız. Önceki hak sahipliğinizden kalan bir işsizlik ödeneği süreniz olmadığından önceki hak sahipliğinize bağlı olarak kısa çalışma ödeneğinden yararlanamazsınız. Yeni hak sahipliği için işsizlik ödeneği açısından 600, kısa çalışma ödeneği için 450 prim gününüz olması gerekiyor. 2019 Ekim ayından bu yana 450 prim gününüz olamayacağından sonraki çalışmanıza bağlı olarak da kısa çalışma ödeneğinden yararlanamazsınız.

İstifa edersem kıdem tazminatı alabilir miyim?

Sigortaya girişim 2016 senesinde yapıldı. 5400 günü tamamlayıp kısmi emeklilikten yararlanmayı düşünüyorum. 15 yıl çalışıp 5400 günü tamamladığımda işten istifa edersem kıdem tazminatımı alabilir miyim? Yoksa 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlamadığım için alamaz mıyım? Yasin Dede

Emeklilik için gereken yaş dışındaki şartları sağlayarak kendi istekleriyle işten ayrılanların kıdem tazminatına hak kazanmaları ile ilgili düzenleme 1 Mayıs 2008 tarihinden önce sigortalı olanları kapsıyor. Sigorta başlangıcınız bu tarihten sonra olduğundan, emekliliğiniz için prim günü ve yaş şartına tabi olup, sigortalılık süresi şartına tabi değilsiniz. Ancak sigorta başlangıcınız 30 Nisan 2008 tarihinden sonra olduğundan, yaş dışındaki 5400 prim günü şartını sağlasanız da bu gerekçe ile işten ayrıldığınızda kıdem tazminatına hak kazanamazsınız.