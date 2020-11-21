Yetim aylığında “yüksek olanın tamamı” ne anlama geliyor?

Babam SSK, annem Emekli Sandığı emeklisi idi. Vefat ettiler, ben ikisinden de yüzde 50 oranında aylık almaktayım. 5510 sayılı Kanun'un 54. maddesinde “Ana ve babasından ayrı ayrı aylığa hak kazanan çocuklara, yüksek olan aylığın tamamı, az olan aylığın yarısı” diyor. Bu durumda ne yapmalıyım? Hly Aydın

Maddede yer alan “yüksek olan aylığın tamamı” ifadesi, kendisinden aylık bağlanacak kişinin aylığı değil, hak sahibinin hak kazandığı aylığı ifade ediyor.

Şöyle ki; babanızın emekli aylığının 2.000 TL, annenizin emekli aylığının 3.000 TL olduğunu varsayalım. Tek çocuk olduğunuz ve hem anasız hem babasız kaldığınızdan, her ikisinden de aylık bağlama oranınız yüzde 50 olup, babanızdan 1.000 TL, annenizden 1.500 TL aylığa hak kazanıyorsunuz. Babanız SSK, anneniz Emekli Sandığı emeklisi olduğundan, her ikisinden hak kazandığınız aylığın tamamını, yani babanızdan 1.000 TL, annenizden 1.500 TL alırsınız.

Her ikisi de SSK emeklisi olsaydı, 5510 sayılı Kanunun 54/a-3. maddesine göre, yüksek olan annenizden bağlanacak aylığın tamamını (1.500 TL'yi), babanızdan bağlanacak aylığın yarısını (1.000/2=500 TL) alacaktınız.

KÇÖ, işsizlik ödeneğinden mahsup edilir mi?

Çalışmış olduğum işyerinde 8 ay süreyle işsizlik maaşı hak edecek prim günüm vardı. 2020 Mart ayında pandemi süreci başlayınca işyeri sahibimiz kısa çalışma ödeneğine başvurdu ve aylık 1.170 TL kısa çalışma ödeneği alıyorum. Kısa çalışma ödeneği aldığım süreler işsizlik maaşı süremden kesilir mi? Yani 8 ay boyunca kısa çalışma ödeneği alırsam işsizlik maaşı hakkım kaybolur mu? Kısa çalışma ödeneği süreci biter de işyerimden ayrılırsam işsizlik maaşımı alabilir miyim? Yusuf Öder

Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinin işsizlik ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceğini belirleme yetkisini 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla kullanmış olup, koronavirüs salgını kaynaklı yapılan kısa çalışma ödemeleri, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecek.

Bu bağlamda, kısa çalışma ödeneği aldığınız süre, başlangıçta hak kazanmış olduğunuz 8 aylık işsizlik ödeneği sürenizden düşülmeyecek. Kısa çalışma ödeneği süreci biter de iş sözleşmeniz işsizlik ödeneğine hak kazanacak şekilde sona ererse, kısa çalışma ödeneği aldığınız süre mahsup edilmeksizin, hak kazandığınız işsizlik ödeneğini alabileceksiniz.

Son çıkan haberler kıdem tazminatımı elimden alır mı?

Ben bir otomobil bayisinde çalışıyorum. 1993 yılında SSK başlangıcım var. 5700 prim günümü 31 Ekim 2020'de tamamladım. 45 yaşındayım ve şu an çalışmaya devam ediyorum. Yılbaşından sonra istifa etmeyi düşünüyorum, kıdem tazminatımı alabilir miyim? Son çıkan haberler benim kıdem tazminatı hakkımı elimden alır mı? Bilgi verirseniz sevinirim. İsmi saklı

Son çıkan haberlerin sizin kıdem tazminatınızla ilgilisi yoktur. Haberlere konu olan düzenleme de TBMM Genel Kurulu'nda kanun teklifinden çıkartıldı zaten.

Emekliliğiniz için gereken yaş dışındaki şartları sağlamış olduğunuzdan, SGK'dan alacağınız “kıdem tazminatı yazısı”nı işvereninize ibraz ederek işten ayrılmanız halinde kıdem tazminatına hak kazanırsınız.