Yurtdışı borçlanması emeklilik statüsünü etkiler mi?

6 Ağustos tarihli SÖZCÜ Gazetesi'ndeki yurtdışı borçlanması yazınızı okudum. 1 Ağustos 2019 tarihinden sonra yurtdışı borçlanmaların Bağ-Kur'a sayılması gerekmiyor mu? Aydınlatırsanız memnun olacağım. Meftun Saydan

Doğrudur, 1 Ağustos 2019 tarihinden sonra yapılan başvurulara istinaden borçlanılan yurtdışı hizmet süreleri 4/b (Bağ-Kur) kapsamında geçen sigortalılık süresi olarak değerlendiriliyor.

Sorudaki kişi 16 Haziran 2009 tarihinden itibaren Türkiye'de 4/a kapsamında çalışıyor. Türkiye'de sigorta başlangıç tarihi olan 16 Haziran 2009 tarihi öncesine ilişkin olarak borçlanacağı süreler Bağ-Kur kapsamında değerlendirilse de 16 Haziran 2009 öncesine maledilecek. Diğer bir deyişle Bağ-Kur'a sayılan prim günleri 16 Haziran 2009 tarihi öncesine ait olacak.

Emeklilik statüsü de son 7 yıllık (2520 günlük) fiili prim ödemesine göre belirleniyor. Son 7 yıllık prim ödemesi daha çok hangi sigortalılık kapsamında ise o sigortalılık statüsünden, yine o sigortalılık statüsünün şartlarıyla emekli olunuyor.

16 Haziran 2009 tarihinden bu yana aralıksız 4/a (SSK) kapsamında prim ödemekte olan sigortalının son 2520 günlük prim ödemesi 4/a kapsamında olduğundan, Bağ-Kur'a sayılan yurtdışı borçlanma süreleri emeklilik statüsünü etkilemeyecek ve 4/a statüsünden emekli olabilecek. Borçlanacağı süreler son 2520 günlük prim ödemesi içinde kalsaydı, o zaman emeklilik statüsünü etkilemesi söz konusu olabilecekti.

Emekli aylığı her yıl yeniden hesaplanıyor

Yılbaşında emeklilere yüzde 6.5 zam yapıldı, ancak aktif sigortalı çalışanlara yüzde 2.5 gibi zam yansıdı. Bu yıl da büyüme eksi veya düşük çıkarsa, yine yılbaşında yapılacak zam aktif çalışanlara emeklilere göre eksik mi yansıyacak?

Nurettin Gün

Emeklilere yılbaşında yapılan zam oranı, aktif çalışanların sistem üzerinden hesaplattıkları bir önceki yıla ilişkin emekli aylıklarına yansımıyor. Yıl bittiğinde, çalışmaya devam edenler açısından bir önceki yıl hesaplanan emekli aylığının geçerliliği sona eriyor.

Yeni yılda emekli aylıkları, yeni güncelleme katsayısı ile güncellenen prime esas kazançlar ve prim gün sayıları dikkate alınarak yeniden hesaplanıyor. Yılbaşında yeniden hesaplanan bu aylık, yılbaşında yapılan zam oranı kadar artırılıyor. Konuyla ilgili 27 Şubat ve 3 Mart 2020 tarihli yazılarıma sozcu.com.tr'den ulaşabilirsiniz.