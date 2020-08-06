Yurtdışı borçlanmasıyla nasıl emekli olunur?

2 Mayıs 1971 doğumluyum. 30 sene Almanya'da yaşadım ve 2009 yılında dönüş yaptım. Mavi kartlıyım. Almanya'da sigorta girişim Mayıs 1988. Türkiye'de ise sigorta girişim 16 Haziran 2009 ve şimdiye dek aralıksız çalıştım. En erken ne zaman ve hangi şartlarda emekli olabilirim? Türk vatandaşlığına geri dönmem gerekiyor mu? Mustafa Çinpolat

Ülkemiz ile yurtdışı borçlanması yapılmak istenilen sürelerin geçtiği ülke arasında sosyal güvenlik anlaşması bulunması ve bu anlaşmada sigortalılık sürelerini borçlananların akit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarihin, ilk işe giriş tarihi olarak kabul edileceğine dair özel bir hüküm bulunması halinde, bulunulan ülkedeki ilk giriş tarihi, ülkemizde sigorta başlangıç tarihi olarak kabul ediliyor.

Bu bağlamda, yurtdışı borçlanması yapılması halinde Almanya'da ilk defa çalışmaya başlanılan tarih Türkiye'de sigorta başlangıç tarihi kabul edilmekle birlikte, yurtdışındaki çalışma başlangıcının 18 yaşından önce olması durumunda da sigorta başlangıcı sayılıp sayılmayacağına ilişkin ne yasada ne de ikincil mevzuatta bir açıklık yok.

Kişisel görüşüm, yurtdışında 18 yaşını doldurduktan sonra geçen sigortalılık süreleri borçlanılabilmekle birlikte, emeklilik şartlarının tespitine ilişkin sigorta başlangıcı açısından 18 yaşından önce olsa da ilk defa çalışmaya başlandığı tarihin sigorta başlangıç tarihi olarak kabul edilmesi gerektiği şeklinde.

Buna göre, Almanya'da 18 yaşından önce başlayan çalışmanız 23 Mayıs 1988 tarihinden önce ise emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5375 prim günü ve 50 yaş şartlarına tabi olursunuz. Türk vatandaşlığında geçen çalışma sürenizden 5375 günü tamamlayacak kadar süreyi borçlanıp, 50 yaşınızı dolduracağınız 2 Mayıs 2021 tarihinde emekli olmaya hak kazanabilirsiniz.

Almanya'da çalışmaya başladığınız tarih 23 Mayıs 1988 tarihinden sonra ise sigorta başlangıcı açısından 18 yaşın önemi kalmıyor. Bu durumda emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5450 prim günü ve 51 yaş şartlarına tabi olursunuz. 5450 günü tamamlayacak kadar süre borçlanıp, 51 yaşınızı dolduracağınız 2 Mayıs 2022 tarihinde emekli olmaya hak kazanırsınız.

Borçlanma, yurtdışında Türk vatandaşı olarak geçen çalışma süreleri için yapılabiliyor. Ancak izinle Türk vatandaşlığının kaybedilmesi (mavi kartlı olma) borçlanma başvurusu için engel değil. Borçlanılan sürelere istinaden aylık talebinde bulunmada ve aylık alma süresinde Türk vatandaşı olma şartı aranmadığından, Türk vatandaşlığına dönmeniz (mavi kartınızı iptal ettirmeniz) gerekmiyor.