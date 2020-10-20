Yurtdışı sigorta Türkiye’de başlangıç sayılır mı?

1969 doğumluyum. 1988 yılında Avusturya'da sigorta başlangıcım var. Türkiye'de ise 1996'da SSK başlangıcın var. Sigorta başlangıcımı Avusturya'daki başlangıç tarihi yapmak için SGK'ya başvuru yapmaya gittim. “Yurtdışı borçlanması ile SSK giriş tarihini geri çekemezsiniz” deyip, kabul etmiyorlar. Ne yapmam gerek, lütfen bir çözüm gösterebilir misiniz? Ömer Akınoğlu

Sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülkelerdeki çalışma sürelerini, yurtdışı borçlanmasına ilişkin 3201 sayılı Kanun'a göre borçlananların, sözleşme yapılan ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih ilk işe giriş tarihi olarak dikkate alınmamakta iken, 3201 sayılı Kanun'un 5. maddesine 6552 sayılı Kanunla 11.9.2014 tarihinde eklenen hüküm ile “uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce akit ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların akit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarihin, Türkiye'de de ilk işe giriş tarihi olarak kabul edileceği” yönünde düzenleme yapıldı.

Söz konusu düzenleme gereğince Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan (Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İsviçre, İtalya, Kanada, Kebek, KKTC, Lüksemburg, Makedonya, Slovakya ve Kore'de) akit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarihin ilk işe giriş tarihi olarak kabul edileceği yönünde düzenleme bulunduğundan, bu ülkelerdeki sigortalılık süresi olarak kabul edilen süreleri borçlananların, bu ülkelerde çalışmaya başladıkları tarih, sigortalılık başlangıç tarihi olarak kabul ediliyor. Konuyla ilgili açıklamalar, 2013/11 ve 2014/27 sayılı SGK Genelgelerinde yer alıyor.

Yasanın açık hükmü ve genelgelerde yapılan açıklamalar karşısında talebinizin kabul edilmemesine anlam veremedim. Bir yanlış anlaşılma söz konusu olabilir. Türkiye ile Avusturya arasında yapılan sosyal güvenlik sözleşmesinde de sigorta başlangıcına ilişkin özel hüküm var.

Avusturya'daki çalışma sürenize ilişkin yurtdışı borçlanması yaptığınızda, Avusturya'daki sigorta başlangıç tarihiniz Türkiye'de de sigorta başlangıç tarihi kabul edilir. Bunun için çalışma sürenizin tamamını borçlanmanız da gerekmiyor. 15-20 gün borçlanmanız yeterli. İlk işe giriş tarihinin tespitinde, borçlanma için SGK'ya ibraz edeceğiniz belgelerdeki başlangıç tarihi esas alınır.