Yurtdışına götürülen işçi Türkiye’de prim ödeyebilir mi?

Suudi Arabistan'da çalışıyorum. Şu an Türkiye'de izindeyim. Yurtdışında çalışırken burada tarım Bağ-Kur'u veya başka bir statüde sigorta primi yatırabilir miyim? dmnylmz1977

Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmakta olup, 4/a (SSK) kapsamında sigortalı sayılıyorlar. Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri halinde, Türkiye'de yasal olarak ikamet etme şartı aranmaksızın isteğe bağlı sigortalı olabiliyorlar. Bu kapsamda isteğe bağlı sigortalı olanlardan ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmıyor. Sadece yüzde 20 oranında prim ödüyorlar. Ödedikleri isteğe bağlı sigorta primleri 4/a kapsamında sigortalılık sayılıyor.

Suudi Arabistan'da iş üstlenen işverence Suudi Arabistan'daki işyerinde çalıştırılmak üzere yurtdışına götürülmüşseniz, emeklilik için gerekli olan uzun vadeli sigorta kollarına isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyebilirsiniz. Bunun dışında Türkiye'de sigortalı olamaz, ancak yurtdışında geçen çalışma sürelerinizi borçlanabilirsiniz.

Ölen sigortalının primleri kardeşine iade edilir mi?

Eşimin abisi vefat etti. Emekli olmasına 2 ay kalmıştı. Evli değildi. Ödemiş olduğu sigorta primleri şimdi ne olacak, kardeşine iade edilebilir mi? Oktay İntepe

Ölüm aylığı bağlanması için aranan şartları sağlayan sigortalının ölümü halinde, hak sahiplerine (eş ve çocuk ile ana ve baba) ölüm (dul/yetim) aylığı bağlanır. Aranan şartları sağlayamayan sigortalının ise primleri, şartları sağlayan hak sahiplerine ölüme bağlı toptan ödeme şeklinde geri verilir. Diğer bir deyişle, prim iadesi (toptan ödeme), ölüm aylığı bağlanması için ölen sigortalıda aranan şartların sağlanamaması halinde hak sahiplerine yapılır. Şartları sağlayamayan hak sahiplerine ise toptan ödeme yapılmaz.

Buna göre, eşinizin ağabeyi, ölüm aylığı bağlanması için ölen sigortalıda aranan 5 yıllık sigortalılık süresi ve 900 prim günü şartlarını sağladığından, varsa hak sahiplerine aylık bağlanır, toptan ödeme yapılmaz, yani primler iade edilmez.

Eşiniz hak sahibi sayılmadığından, kendisine aylık bağlanamayacağı gibi prim iadesi de yapılmaz. Ancak kayınbiraderinizin emekli, dul ve yetim aylığı almayan, her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu geliri asgari ücretin net tutarının altında olan anne veya babası varsa onlara aylık bağlanabilir.