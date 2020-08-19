Yurtdışında çalışırken emekli olunabilir mi?

Yurtdışında yaşıyorum. SSK'dan emeklilik başvurum kabul oldu. İstenen ücreti ödedim. Yaşım 56, yaşadığım ülkede hala çalışıyorum. Türkiye'de emekliliğimi başlatsam, bir sakıncası var mı? Havva Orhan

Yurtdışı hizmet borçlanmasıyla emekliliğe hak kazanıldığında, emekli aylığının bağlanabilmesi için yurtdışındaki çalışmanın sona ermesi, yurtdışında ikamete dayalı sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği almıyor olmak gerekiyor.

2020 Haziran ayında, yurtdışında zorunlu sigortalılığa tabi olsa dahi kısa süreli çalışma olarak adlandırılan işlerde çalışanların aylıklarının bu kapsamda değerlendirilmeyeceği ve kesilmeyeceğine ilişkin yasal düzenleme yapıldı. Ancak hangi işlerin kısa süreli çalışmaya tabi işler olduğu yönetmelikle belirlenmediğinden henüz uygulanmıyor.

Emekliliğe yurtdışı borçlanmasıyla hak kazandıysanız, yurtdışındaki çalışmanız sona ermeden emekli aylığınız bağlanmaz. Ancak yönetmelik yayımlanıp, çalıştığınız iş kısa süreli çalışmaya tabi işler kapsamında olursa, emekli aylığınızı bağlatabilirsiniz.

Emekli Sandığı'ndan hem dul hem yetim aylığı bağlanır mı?

Komşumuz, ev hanımı olup herhangi bir işte çalışmamıştır. Eşinin vefatı nedeniyle kendisine Emekli Sandığı'ndan emekli olan eşinden dul aylığı bağlanmış durumda. Komşumuz hanımın Emekli Sandığından emekli, vefat etmiş babasından da aylık alma hakkı var mıdır? Adnan Aksoy

Komşunuzun eşi ve babası, her ikisi de Emekli Sandığı emeklisi olduğundan, hem eşinden hem babasından iki aylık alma hakkı maalesef yok.

Ancak tercih yapma hakkı var. Babasından bağlanacak aylık eşinden bağlanan aylıktan daha yüksek ise babasından bağlanacak aylığı tercih edebilir.