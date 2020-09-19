Yurtdışında çalışmaya başlayanın aylığı kesilir mi?

Emeklilik tarihimi öne çekmek için 15 gün yurtdışı borçlanması yapıp, 2020 Şubat ayında emekli oldum. An itibarıyla bir Avrupa ülkesine yerleşerek tekrar çalışma durumum var. Bu durumda emekli aylığı ödemesinin durdurulacağı söyleniyor. Bu doğruysa, hak etmiş olduğum emekli aylığımı tekrar ne zaman alabileceğim? Erken emekliliğim için yaptığım yurtdışı borçlanması mı buna sebep olmaktadır? Borçlanma yapmayıp normal sürede, 2021 yılında emekli olsaydım, emekli maaşımın kesilmesi yine söz konusu olur muydu? İsmi saklı

Yurtdışında çalışmaya başlamanız halinde, çalışmaya başladığınız tarihten itibaren emekli aylığınız kesilir. Yurtdışındaki çalışmanız sona erdiğinde, aylığınızın tekrar ödenmesi için yazılı talepte bulunmanız üzerine, talep tarihini izleyen aybaşından itibaren emekli aylığınız tekrar ödenmeye başlanır.

Emekli aylığınızın kesilmesine sebep, yurtdışı borçlanmasıyla emekli olmanızdır. Yurtdışı borçlanması yapmayıp, sadece Türkiye'deki hizmetlerinizle emekli olsaydınız, yurtdışında çalışmaya başlamanız halinde SGK emekli aylığınızı yine kesebilirdi. Ancak bu durumda kesilen aylığınızı yargı kararıyla yeniden bağlatmanız mümkün olabilirdi.

Engelli emekliliği için süreli rapor geçerli mi?

Engelli raporu sürekli ya da süreli oluyor. Hangi rapor engelli olarak emekli olmak için geçerli? Emeklilik için her iki rapor da oluyor mu? Benim raporum kanser hastalığımdan dolayı 5 yıllık ve yüzde 70 oranında. Normal emeklilik zamanım 2023 Mart ayı. Covid-19 nedeniyle hemen emekli olmak istedim. SGK memuruna “5 yıllık süreli raporla emekli olabilir miyim?” diye sordum. “Emekli olursunuz, 5 yıl sonra engelli emekliliğiniz biter, diğer emekliliğinizi başlatırsınız” dedi. 2 yıl sonra 2023 Mart'ta emeklilik için yaşım doluyor. Söyledikleri doğru mu? Nuran Yarcı

Her iki rapor da engellilere sağlanan özel emeklilik koşularıyla emeklilik için geçerli. Ancak süresiz raporla emekli olunduğunda, bağlanan emekli aylığı ömür boyu devam eder. Süreli raporla emekli olunması halinde ise rapor süresi sonunda kontrol muayenesine girilir. Muayene sonunda tespit edilen çalışma gücü kaybı oranı emekliliğin devamını sağlamıyorsa ya da ortadan kalkmış ise emekli aylığı kesilir. Şartlar devam ediyorsa, emekli aylığı ödemesi devam eder. Diğer yandan, SGK'dan söylenen de doğru. Rapor süreniz 5 yıl olduğuna göre, rapor süresi sona ermeden zaten normal emeklilik şartlarını sağlamış oluyorsunuz. Engellilik haliniz ortadan kalksa bile emekliliğiniz normal emekliliğe dönüşür.