Sıkıntı iştahı kesiyor

Sıkıldım!

Hepiniz gibi.

Ne yazacağımı düşündüm, bulamadım. Görevim damakla, mideyle

ilgili ama yemek düşündükçe midem kalkıyor artık.

Hem tek başına yemek yemenin ne zevki var ki!

Bir Fransız filozofunun cümlesini hatırladım: “Yalnız yemek yemek

zorunda kalan insan çok zavallıdır.”

Yalan mı? O lezzetleri birileriyle paylaşmıyorsanız neye yarar ki?

Yemek paylaşmaktır. Hem lokmayı, hem de lafı!

Bir arkadaşım buna itiraz etti. “Yalnız yemiyorsun, kendinle yiyorsun”

diye.

Haksız da değil. Yalnızlığı hep kendimizle paylaşmıyor muyuz zaten!

Neyse lafı fazla uzatmayalım. Bu hafta pilav, makarna, köfte, piyaz,

fasülye, tandır, börek ve diğerleri yazımızın dışında kalacak.

Belki yine de küçük bir tarif sokuşturabilirim.

Çok sevdiğim kuskusun tarifini verebilirim mesela.

Bahsettiğim kuskus bizim kuskus. Faslıların kullandığı iri irmik değil.

Bildiğimiz mercimek büyüklüğünde kesilmiş hamur tanecikleri.

Bir paket kuskusu önce tencerede gerçek tereyağının içinde biraz

kavurun. Daha sonra azar azar su ilave ederek pişirin. İtalyanların

risotto pişirme tekniği gibi. Çok lapa olmamasına dikkat edin aman!

Sonra üstüne beyaz peynir rendeleyin. Biraz da maydanoz.

Hepsi bu kadar!.

Ben dün akşam bu basit yemeği bile yapmak istemedim.

Biraz peynir, bir kaç zeytinle nefsimi körelttim.

Sıkılmak iştahımı da kesti anlaşılan! Değil yemek, yemeği düşünmek

bile istemiyorum bu günlerde.

Aklım fikrim görünmeyen virüslerde. Gözüm kulağım haberlerde.

Televizyonlardaki programlar sayesinde, Türkiye'nin kıymetli

hekimlerinin çoğunu tanıdım.

Ülkemizin kıymetli insanlarını tanımaya hep bir takım felaketler neden

olmuyor mu zaten!

Deprem sonunda tüm yer bilimcileri, Suriye'deki savaş yüzünden tüm

savunma uzmanlarını, darbe girişimi sonucunda tüm darbe

uzmanlarını tanımadık mı?

Ekran sayesinde üniversite hocalarıyla akraba olduk adeta!

Şimdi de hekimlerimiz malumumuz oldu.

Sağolsunlar.

65 artı sınıfında olduğum için tüm umutlu, umutsuz açıklamalardan

çok sıkıldım.

Zaten hızla tükenmekte olan kıymetli günlerimi dört duvar arasında

geçirmek istemiyorum artık.

Öylesinin de böylesinin de sonu aynı! Tek karar veremediğim, hangi

ölümü tercih edeceğim.

Dört duvar arasında uzun bir yaşam mı, özgürce soluyarak daha kısa

bir yaşam mı?

Kararsızım!

Godot'yu bekler gibi hissediyorum kendimi!

Neyse, dün gece haberlere de bakmadım. Bir kanaldaki caz

konserine takıldım kaldım.

İlki bir arşiv konseriydi. Amerikalı caz piyanisti Earl Hines'ın

parmakları piyano tuşlarının üstünde, bir o yana bu bir bu yana delice

koşturan yabani atlar gibiydi. Çıldırmış parmaklara benziyorlardı.

Siyah takım elbisesi, incecik siyah kravatı, biryantinle başına

yapıştırılmış saçları, dudağının üstünde incecik pis bıyığı ve gülünce

ortaya çıkan inci beyazı dişleri…

Sesi klasik bir siyahi sesiydi. Boğuk, sanki şarkı sözleri ses tellerine

yapışmış da, dışarı çıkmakta zorlanır gibi!

Bas gitarın da hakkını yememek lazım. O kalın tellerden bu kadar mı

güzel notalar döktürürdü ortalığa insan.

Ardından sahneyi Tunuslu Dhafer Yousef aldı. İstanbullu caz

meraklılarının tanışık olduğu bir Kuzey Afrikalı caz sanatçısı. Yakın bir

geçmişte İstanbul'da, klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici ele birlikte

konser vermişti.

Arapça cazı ilk kez dinledim. Çölden gelen ince bir ses sanki. Bir

vahaya caz dinlemeye çağırır gibi.

Yousef aynı zamanda usta bir udi. Udun caza bu kadar uyduğunu

bilmiyordum.

Konserler bittiğinde, vakit geceyarısını çoktan geçmiş, sıkıntımın kara

perdesi biraz aralanmış, hatta karnım acıkmıştı.

Tereyağına iki tane yumurta kırdım. Sarılarını az pişirdim. Onları

ekmekle patlatmak çok hoşuma gider.

Anladım ki sıkıntı, iştah kapatıyormuş.

Bundan sonra daha az sıkılmaya karar verip, yattım, uyudum.