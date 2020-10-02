Adı, Zekayi Işın…

56 yaşında, Eskişehir Narlı Köyü'nden.

İlkokuldan sonra Mihalıççık ilçesinde Süleymancıların Kur'an Kursu'nda yatılı okudu. Atatürk posterini yırtıp camdan dışarı fırlatacak, Atatürk heykellerini kırıp Almanya'ya kaçma planı yapacak bir eğitim aldı…

1977'de ailesiyle Almanya'ya gitti. Münih'te Süleymancılar ile tekrar irtibat kurdu. Cami kuruculuğu, para toplama gibi görevler aldı.

Cemaat evliliği ile Meryem Hanım ile evlendi. Çocuklarına; (Cemaatin kurucusunun ismi) Süleyman, Hilmi, Tunahan ve Hafıza adını verdi!

İki çocuğu da Süleymancıların yurdunda dört sene yatılı okudu.

Kendisi 17 hocayla çalıştı; kimilerine sağladığı pasaportlar yüzünden yargılandı.

Cemaat lideri Kemal Kaçar ve Ahmet Denizolgun ile tanıştı, hizmetlerinde bulundu. Bunların “Yörük” gıda şirketinde helal-haram denetimi bölümünde çalışırken, domuz etinden sucuk yapılıp Müslümanlara satıldığını görünce kafasında ilk kuşkular belirdi!

“Bunlarla hayatım

boyu mücadele etmeye karar verdim. Hakkımda konuşma yasağı

çıkardıkları sekiz madde haricinde dilimin döndüğü, gücümün yettiği sürece bu cemaatin gerçek yüzünü millete anlatmaya karar verdim. Rabbime hamdolsun 53 yaşıma kadar kullanmadığım aklımı, çok şükür kullanma yetisine kavuştum…”

Yıl 2019. “Süleymancılık, Cemaate Adanmış 40 Yıllık Hüsran” kitabını yayınladı. Bana da postayla gönderdi. Aradan çekilip sözü kırk yıllık Süleymancı Zekayi Işın'a bırakayım:

MÜSLÜMAN HİTLER

-“Süleymancılar, dünyevi işleri kolay yapabilmek için sakal bırakmaz; cübbe, şalvar türü kıyafetler giymez. Görevlileri kravatsız dışarıya adım atmaz. Pahalı takım elbiseler giyerler…

-Genellikle mavi elbise tercih ederler. Aynı şekilde namaz kılarken yanlarında mavi namaz takkeleri eksik olmaz…

–Dua ederken elleri bitişik olur. Kadınların hacca gitmesi yasaktır. Ne Süleyman Efendi ne de Kemal Kaçar hacca gitti…

-Binalarında Atatürk köşesi görürsünüz. Oysa Atatürk onlara göre deccal…

-Süleymancılar, Hitler'in Müslüman olduğuna inanır. Müslüman Hitler, İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'ye müdahale edecek ve inançsız İnönü Hükümeti'ni düşürecekti. Ardından Türkiye'de İslam devleti kuracak ve başına da Süleyman Hilmi Tunahan'ı geçirecekti…

-Süleymancılar Almanya'nın en büyük dini cemaati, 300'ü aşan şubesi var. Almanlar Süleymancıları korur. Emir komuta zinciri içinde hareket eden böyle dini yapı her zaman kullanılmaya müsaittir…

-Teşkilata her zaman para lazımdır, camilerden her cuma ve bayramlarda para toplanır. Ben 300 bin Euro toplamışımdır. Bina satın alıp bağışlanmasını isterler. Ben iki bina satın alıp bunlara verdim…

-Her yerde ‘siyasetle ilgimiz yok' derler; Süleyman Efendi'nin damadı/vekili Kemal Kaçar üç dönem, üç ayrı partiden milletvekili oldu. Oğlu Ahmet Arif Denizolgun da milletvekilliği-bakanlık yaptı! (Denizolgun'un özel hayatına, ticari ilişkilerine, at yetiştiriciliğine dair verdiği bilgileri yazmayayım. sy)

33 SAYISININ SIRRI

-Dediklerine göre Allah Resulü'nden sonra varisi olan 33 Resul gelecekmiş. 33 Resul halkanın sorumluluğu Süleyman Efendi'ye verilmiş; o vazifelendirilmiş. Bu inanış, ölümlü Süleyman Efendi'ye Rablik/Allah'ın sıfatı payesi vermekten başka bir şey değil. 33 sayısı hep kafamı kurcaladı, cevabını bir türlü bulamadım. En makul cevap 33. dereceden masonluk meselesi…

-Bu dini yapılarda rıza yoktur. Sizi köle gibi kullanırlar. Son nefesinize kadar birileri size bol bol emirler yağdırır. ‘Bunlar çok şey biliyordur' deyip

her sözlerini emir bilip uygulamaya çalışırsınız. Şu sözleri kulağımda çınlıyor: ‘Sizin başınıza çöp dahi koysak ona itaat edeceksiniz…'

-Paranı, aileni, çocuğunu, iş hayatını, yaşama biçimini, tatil planlarını her şeyini bağlı olduğun hocaya danışmak zorundasın…

–Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili o kadar çok dedikodu yaptılar ki. Mesela, askerlerce asılacağına dair iddiaları tamamen boş çıktı. Neden asılacağı gerekçesi de Erdoğan abileri dinlememesiydi…

-Müslüman olarak bu olayları yaşadım, gördüm. Keşke böyle olmasaydı diyorum. Maalesef bunları yaşadım ve bu kitabı yazmak zorunda kaldım. Birçok insan gibi umursamayıp, tembelliğe kaçarak, ‘Allah'tan bulsunlar' diyebilirdim. Vicdanen birilerinin bunları bilme hakkının olduğunu düşündüm…”

Ne yazık ki iktidarlar koltuk gayesiyle, Zekayi Işın gibi samimi Müslümanları tarikatların-cemaatlerin inisiyatifine bırakıyor…