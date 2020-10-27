Tanzimat münevveri İbrahim Şinasi (1826-1871)…

“Tercüman-ı Ahvâl” ve “Tasvir-i Efkar” gazeteleri çıkarmasıyla ya da Batılı anlamdaki ilk Türkçe oyun “Şair Evlenmesi” adlı komediyi yazmasıyla tanınan Şinasi, aynı zamanda şairdi. Ve, “koruyucusu” Tanzimat Fermanı'nı ilan eden Sadrazam Mustafa Reşit Paşa için dört kaside methiye yazdı. Örneğin:

– “Adl ü ihsânını ölçüp biçemez Newtonlar, akl ü irfânını derk eylemez Eflâtunlar…”

Yani, “Senin adalet ve cömertliğini Newtonlar ölçüp biçemez, akıl ve bilgini Eflatunlar anlayıp kavrayamaz…”

Şinasi'ye göre…

-Reşit Paşa, devleti diriltmek/canlandırmak için gönderilmişti…

-Aklı yücelten Reşit Paşa, kan dökerek devleti yönetmemişti…

-Reşit Paşa, Sultan'ı bile kanunlara uyar duruma getirmişti…

Şinasi padişaha değil, sadrazama kaside yazmakla kalmadı; padişahlar için söylenen “çok yaşa” ifadesini Sadrazam Reşit Paşa için “bin yaşa” sözüne dönüştürdü:

-Ey Reşit Paşa! Sen, yüksek mevkiin, yüce talihin ve yüksek bilgili insanlara yaraşan aklınla memleketi iyi ve doğru idare ederek bin yaşa…

Gelelim ana mevzuya…

Şinasi, Sadrazam Mustafa Reşit Paşa'yı, “ahalinin cumhurreisi” diye methetti!

İLK ADIMLAR

Türkiye'de Cumhuriyet ilan edildiği zaman bunun maddi temelleri nelerdi?

Öyle anlatılıyor ki:

Bir sabah Atatürk uyanınca bakanlar kurulunu Çankaya Köşkü'nde topladı ve onlara dedi ki:

-“Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz.”

Oysa…

Vatandaşlık merkezli siyasi bir ideoloji olan Cumhuriyet kavramı, yarım asrı geçen süredir Osmanlı'nın gündemindeydi. Ki bunun adımları atılmıyor da değildi. Örneğin…

Tanzimat döneminde halk yönetim işlerine dâhil oldu. 1864 ve 1870 tarihli vilayet kanunlarıyla kurulan vilayet meclislerine girmek suretiyle -gayrimüslimler dâhil- halk, kısmi de olsa ilk kez yönetime katılma olanağı buldu. 1877'de ilk kez seçimler yapıldı.

Osmanlı idaresi, “Kavanin-i şer'iyye” yerine “Kavanin-i mevzuat” veya “kul” yerine “tebaa” sözcüğü kullanmayı tercih etti. Fakat:

Geleneksel yönetim anlayışı değişmeye başlasa da “Cumhuriyet” kavramını kullanmak hiç kolay değildi. Bu hem din, hem de devlet düşmanlığı anlamına gelmekteydi! Kavram, siyasette karşı tarafı kötülemek amacıyla kullanılıyordu.

Mesela karşıtları, Mustafa Reşit Paşa'yı “Cumhuriyetçi” olmakla suçladı. Keza, Mithat Paşa da “Cumhuriyet ilan edip Mekke Şerifi'ni Cumhuriyet'in başına getirmekle” itham edilip katledildi.

Peki… Harp Okulu öğrencisi Mustafa Kemal'in fikri inşasının temelini atan Namık Kemal Cumhuriyetçi miydi?

1860'lardan 1870'lere kadar İstanbul'da “Le Courrier d'Orient” adlı -Bulgar Kilisesi'nden maddi destek alan- Fransızca gazeteyi çıkaran Jean Pietri'nin Namık Kemal'e -halk egemenliği- “Cumhuriyet” fikrini aşıladığı iddia edildi. Tartışılır çünkü Namık Kemal hiçbir zaman “Cumhuriyetçi” olduğunu -belki de zorlu koşullar gereği- açıklamadı. Ancak… Osmanlı sorunlarının temelinde, halkı temsil eden bir rejimin kurulamamış olmasını gösterdi. Çözüm olarak da halk iradesini temsil eden bir yönetim biçiminin kurulmasını savundu…

CUMHURİYETÇİ OSMANLILAR

Egemenlik hakkını teokratik olmaktan çıkarak dünyevileştiren Cumhuriyet'i savunmak Osmanlı döneminde güçtü. Fakat savunucuları yok değildi…

Bunun başında Ali Süavi geldi.

“Dünyada Cumhuriyet'ten başka tam meşru hükümet olamaz” diyerek, ilk kez Cumhuriyet fikrini olumlu telaffuz etti. Osmanlı Devleti'nin başlangıçta Cumhuriyet'e benzediğini, padişahın aşiret tarafından seçildiğini, mutlakiyet/mutlak monarşi rejiminin sonradan oluştuğunu belirtti.

Ziya Paşa da şahsi yönetim ile Cumhuriyet idaresini karşılaştırarak, Cumhuriyet'in olumlu yönlerine dikkat çekti:

“İdare-i Cumhuriye'de, padişah, imparator, sadrazam filan yoktur. İdare-i Cumhuriye'de bir nice milyon halk, birkaç şahsı menfaatperestin hükmü ve keyfine esir olmayıp, zengin ve fakir herkes hukuku hürriyetini muhafazada azadedir. İdare-i Cumhuriye'de bir millet meclisi olur. Bunun azasını ahali seçer…”

Uzatmayayım. Cumhuriyetimiz köksüz değildi.

Dr. Abdullah Cevdet gibi düşünürler bir gün hanedan fikrinden bile vazgeçebileceğini söyledi: “Dünyada hangi millet, hangi devlet vardır ki, hanedan-ı hükümdarının ismiyle tanınsın?”

Ayan Meclisi'nde bile Cumhuriyet üzerine tartışmalar yapıldı.

Ahmet Rıza gibi İttihatçılar “İslam, Cumhuriyetçi rejime hiçbir şekilde düşman değildir” diye yazdı.

Yani…

29 Ekim 1923'den önce Cumhuriyet olgusu, Osmanlı aydınının gündemindeydi.

Bunu siyasal rejime dönüştüren eşsiz Atatürk oldu.