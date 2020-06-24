AKP’liler okusun

Hürriyet gazetesinin deneyimli polis adliye yazarı Toygun Atilla, dün şunu yazdı:

-“6 Ocak 2020'de Anadolu Ajansı ‘MİT Libya'da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor' başlığı ile haber yapmış. Aynı gün Amerika'nın Sesi ‘MİT Libya'da sahada' başlığı attı. Barış'ların neyi ifşa ettiğini ve tutuklu olduklarını cidden anlayamıyorum.”

Peki…

MİT'in Libya'da görev yaptığını Türkiye ilk kimden duydu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan! (6 Ocak 2020)

MİT'in Libya'da şehit verdiğini Türkiye ilk kimden duydu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan! (22 Şubat 2020)

Erdoğan'ın “Libya'da birkaç tane şehidimiz var” açıklaması medyada geniş yer buldu. Hatta…

Şehit edilen emekli (ki muhtemelen MİT görevlisi) Albay O.A.'nın açık ismi basında yazıldı. Aydın'daki cenazesi onlarca internet sitesinde haber oldu. Prof. Özgür Demirtaş'tan Abdullah Ağar'a kadar çeşitli çevrelerden insanlar şehit O.A. adını açık yazarak paylaşım yaptı.

Google'da “şehit Albay O.A.” adına 31 bin 400 haber var!

Bu arada… Türkiye'de Erdoğan'ın sözleri üzerine tartışmalar yaşandı; “şehide ‘tane' denmez.”

Dört gün sonra, 26 Şubat 2020.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ TBMM'de basın toplantısı düzenledi; “Libya'daki şehit haberlerini neden gizliyorsunuz” deyip şehitlerin açık ismini verdi…

Meclis'teki bu basın toplantısı da dört bir medyada haber oldu.

Ne bir yayın organı kapatıldı.

Ne bir gazeteci tutuklandı.

İlgili haberlerin silinmesi için mahkeme kararı bile çıkarılmadı.

Ve gelelim ikinci MİT şehidi haberine…

FARKLI UYGULAMA

Tarih: 18 Şubat 2020.

Manisa-Akhisar parti teşkilatlarına “şehidimiz var” bilgisiyle katılım çağrısı yapıldı…

Şehidin ailesinin oturduğu mahalle muhtarı ve şehidin akrabaları şehidin fotoğrafı ve açık kimliğiyle haberi sosyal medyada paylaştı…

Bir gün sonra yapılan cenazeye parti temsilcileri, kaymakamlar, belediyeler gibi mülki idare mensupları katıldı…

Cenazede “TEŞKİLAT BAŞKANI” yazan çelenk herkesin dikkatini çekti. Kimdi bu başkan?

Cenaze töreni sırasında Akhisar Belediyesi basın görevlisi fotoğraflar çekti.

İşte:

Gerek Aydın'daki O.A. ve gerekse Manisa'daki S.C. şehit cenazeleri üzerine İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ basın toplantısı yaptı. Çünkü:

O dönem gündemde Erdoğan'ın sözleri vardı:

-Libya'daki şehitlere “tane” denir mi?

-“Şehitler Tepesi boş kalmayacak” ne demektir?

Manisa'da herkesin tanıdığı 20 yıllık yerel muhabir Hülya Kılınç, gerek şehit ailesinin yaşadığı mahalle muhtarının facebook hesabından paylaştığı ve belediye basın görevlisinin çektiği fotoğrafları alıp haber yaptı:

“MİT Görevlisinin Cenaze Görüntülerine Odatv Ulaştı.”

Bu haber Odatv'de 3 Mart 2020 akşamı yayınlandı.

-Şehidin açık ismi verilmedi.

-Şehidin ailesinin isimleri, yaşadıkları adresleri verilmedi.

-Şehidin Libya'da ne görev yaptığı bilgisi verilmedi.

-Libya ile ilgili tek bilgi-belge verilmedi.

Buna rağmen…

Libya'da şehit olan O.A. hakkındaki haberlere, paylaşımlara sesini çıkarmayan iktidar medyası gece yarısı sosyal medyada şehit S.C. haberi nedeniyle Odatv aleyhine kampanya başlattı.

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu saat 04.00'te gözaltına alındı. Odatv kapatıldı ve arkası geldi…

ELBET BİR GÜN

Bu dava iddianamesi hukuk fakültelerinde ders olarak okutulmalı.

Altında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve İstanbul Başsavcı Vekili imzasının bulunduğu iddianamede şöyle çarpıtmalar var:

-“Cenaze fotoğrafları gizlice çekildi!” Fotoğrafları Muhtar Cemal Merter ve belediye basın görevlisi Eren Ekinci çekti. Sadece mezar fotoğrafı Hülya Kılınç'a ait…

-“Murat Ağırel MİT şehidi haberinin yapıldığı gün yabancı ajansla 15 dakika sır görüşmesi yaptı!” Sputnik Radyo canlı yayına çıkıp yeni çıkan “Sarmal” kitabı hakkında röportaj verdi…

-Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları kopyala yapıştır yaparak iddianameye koyarken bile çarpıtıldı, daha ne diyeyim?

Bu arada görüyorsunuz-okuyorsunuz:

İktidar medyası, Libya'da görev yapanların fotoğraflarını yayınlamayı sürdürüyor…

Devletin ajansı, yargılanan -suçlu olup olmadığı belli olmayan- MİT görevlilerinin açık isimlerini yazıp fotoğraflarını yayınlamayı sürdürüyor…

Yahu… Medyada operasyon ayrıntıları verilerek Libya tartışmaları yapılıyor…

Toparlarsam:

Bugün… Odatv Davası var.

Kimse bize bu davanın MİT şehidi haberi nedeniyle açıldığını söyleyemez.

Bu özel düşmanlık sebebi, elbet gün gelir mutlak ortaya çıkar…