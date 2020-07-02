Bizde sapma yok

Yıl, 2011.

Erdoğan, 28 Şubat'ta şunları söyledi:

-“Libya halkının cezalandırılması anlamına gelecek her türlü yaptırım ve müdahale büyük ve kabul edilemez sıkıntılara sebep olabilir. Şimdi bize basın mensupları soruyor, çok enteresan; NATO, Libya'ya müdahale etmeli midir? Böyle bir saçmalık olur mu yahu? NATO'nun ne işi var Libya'da? Bakın Türkiye olarak biz bunun karşısındayız, böyle bir şey konuşulamaz, böyle bir şey düşünülemez…”

Odatv, Erdoğan'ın bu demecine destek çıktı…

Erdoğan, 14 Mart 2011'de NATO'nun Kaddafi'ye yönelik askeri operasyon yapmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Libya'ya yapılacak askeri operasyonu son derece faydasız görüyoruz. Faydasız olmanın ötesinde tehlikeli sonuçlar doğurabileceği kaygısını taşıyoruz.”

Odatv, Erdoğan'ın bu açıklamasına destek verdi…

Üç gün sonra…

Aralarında ABD, İngiltere ve Fransa'nın da bulunduğu on Güvenlik Konseyi üyesi Libya'ya askeri müdahale tasarısına olumlu oy verirken, veto yetkisi bulunan daimi üyelerden Rusya ve Çin ile geçici üyeler Almanya, Brezilya ve Hindistan tasarıya çekimser oy kullandı…

Bu karar sonucu Erdoğan 20 Mart 2011'de, “NATO'nun devreye girmesi söz konusudur. NATO devreye girecekse bizim şartlarımız var” diyerek geri adım attı.

Odatv, Erdoğan'ın tavır değişikliğini eleştirdi…

İki gün sonra Erdoğan, İzmir'deki NATO üssünün Libya'ya yönelik operasyonun merkezi olduğunu açıkladı. Ve:

Türk Deniz Kuvvetleri beş ve Türk Hava Kuvvetleri altı adet F-16 ile Libya'ya yönelik operasyona destek verdi. Ayrıca Türkiye, Kaddafi'ye karşı ayaklananlara 300 milyon dolar destek verdi.

Odatv, Erdoğan'ın bu kararlarını eleştirdi…

Bitmedi.

SÖMÜRGE HAÇLI SEFERİ

Yıl, 2011.

Odatv'nin Libya'ya yönelik emperyalist saldırının gizli amacını biliyordu:

Kaddafi dönemi Libya, nispeten küçük nüfusuna rağmen, özellikle petrol rezervleri ve finansal sermaye olarak geniş kaynaklara sahipti.

Libya OPEC üyesiydi; ve dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biriydi.

Sömürge amaçlı askeri operasyondan bir gün önce Libya yaklaşık 1.6 milyon varil petrol üretiyordu. Ki bunun neredeyse yüzde 70'i, -Kaddafi'nin iktidara gelişiyle kurulan- devlete ait National Oil Corporation aracılığıyla yapılıyordu.

Buna ek olarak:

Libya Yatırım Fonu'nun, Libya Merkez Bankası'nda 100 tondan fazla altın rezervi ve yaklaşık 24 milyar doları vardı…

Odatv, emperyalizmin Libya'da neyi hedeflediğinin farkındaydı. Ki yalnız değildi:

ABD-Minneapolis'ten Sırbistan-Belgrad'a kadar dünyanın çeşitli yerlerinde Libya işgaline karşı protestolar vardı. Venezuela-Hugo Chavez'den Zimbabve-Robert Mugabe'ye; Küba-Raul Castro'dan Nikaragua-Daniel Ortega'ya kadar liderler askeri operasyona karşı çıktı.

Namibya- Hifikepunye Pohamba, müdahaleyi “sömürge haçlı seferi” olarak özetledi.

Odatv'nin yayınları bu çizgideydi.

Başını Fransa'nın çektiği NATO uçakları Libya'ya günde 120 sorti yaptı; bombalamadık yer bırakmadı ülkede…

500 yıllık tarihi ilişkimiz olan Libya'daki bu acımasız saldırıya maalesef ortak olduk.

Kıbrıs Savaşı gibi -ABD'nin zorbalığına inat- yardımımıza koşan Libya'yı emperyalizmin yem yapmasına yardımcı olduk.

Uzatmayayım. Tüm bu girişi neden yaptım?

ODATV TAVRINI BOZMADI

Bugün bize diyorlar ki:

-“Libya operasyonu konusunda casusluk yaptınız?”

Odatv'yi kapattılar…

Barış Pehlivan'ı hapiste tutuyorlar…

Müyesser Yıldız'ı zindanda tutuyorlar…

Biz bu casusluğu hangi ülke adına yapıyormuşuz; tek somut bilgi-belge yok. Koca bir yalan. Kumpas bu!

Odatv'nin dokuz yıllık tavrı açıktır:

Erdoğan, Libya'ya müdahaleye karşı olduğunda destekledik.

Erdoğan, NATO'nun Libya'ya müdahalesine boyun eğdiğinde karşı çıktık.

Zamanla… Erdoğan Doğu Akdeniz üzerinden emperyalizmin Türkiye'yi kuşatma planını yarmak için adımlar attığında desteğimizi vermekten geri durmadık.

Odatv'nin dokuz yıllık tavrında hiçbir sapma yok. Hiçbir gün kıvırmadı; anti emperyalist duruşunu bozmadı. Başından beri Fransa'nın vd. emperyalist güçlerin suç işlediğini haykırdı.

Bu politik duruşu sebebiyle Gladio/CIA kuklası FETÖ tarafından kumpasla hapse atıldık.

Biz hiçbir zaman kişiler üzerinden değil fikirler üzerinden siyaseti benimsedik.

Peki bugün:

-Odatv neden kapalı?

-Barış Pehlivan neden hapiste?

-Müyesser Yıldız neden zindanda?

Libya haberleri gerekçe gösterilerek bize kimler zulmediyor? “Casusluk kumpası” örtüsü altına kimler saklanıyor? İktidarın bunu kendine sorması gerekiyor…