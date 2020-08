Boşluğa savrulmak

“Maocu dostum” coştu:

-“Hasan Ali Yücel yanlış yaptı. Köy Enstitülerini kuran bir eğitimciden beklenen her şeyden önce Namık Kemalleri, Ömer Seyfettinleri, Yunus Emreleri açık ara öne çıkarmasıydı. Batı klasikleri sonraki iş.”

Türkçeye tercüme edilen “Batı klasik” eserleri dizininde neler olduğunu “dostum” bilmiyor olabilir mi? “Batı” ismini görünce heyecanlanmış anlaşılan. Oysa.

Neşriyatta 66 İslam eseri var.

Neşriyatta ilk Türk dili çalışmaları var.

Mesela, Yusuf Has Hacip “Kutadgu Bilig” var.

Mesela, Edib Ahmet Yükneki “Atebetü'l Hakayık” var.

Ulusal dilin ve kitaplığın kurulması için Neşriyat Kongresi ve Gramer Komisyonu'nu toplayan, İmla Kılavuzu ile Türkçe Sözlük gibi on sözlük yayınlayan, Anayasa dilini Türkçeleştiren Bakan Yücel'in, Türkçeyi Farsça-Arapça istilasından kurtaran kitaplar basması şaşırtıcı değildi…

Sadece bunlar değil; Yücel serisinde neler yok ki :

Mesela, Şeyh Galib “Hüsn ü Aşk” var.

Mesela, Ömer Hayyam “Dörtlükler” var.

Mesela, Feridüddin Attar, “Mantık Al-Tayr” var.

Mesela, Mevlana “Rubaniler” var, “Divan-ı Kebir” var.

Mesela, Nizamülmülk “Siyasetname” var.

Mesela, Ahmedi “İskendername” var.

Mesela, Farabi “İdeal Devlet” var, “Mutluluğun Kazanılması” var, “İlimlerin Sayımı” var

Mesela, Şirazi “Hafız Divanı” var; Baki “Divan” var.

Mesela, Abdülbaki Gölpınarlı “Yunus Emre Hayatı ve Bütün Şiirleri” var.

Mesela, “Dede Korkut Hikâyeleri” var.

Tasavvuf aşığı bir Mevlevi olan Hasan Ali Yücel'in yazdırmaya başladığı “İslam Ansiklopedisi” var…

YAZDIKLARINA BAK

Hasan Ali Yücel'i tanımayan, yazdığı eserleri bilmeyen biri ancak bu derece “toptancı” yaklaşımda bulunabilir…

Yücel'in yazdıklarından -çoğu dilde sadeleşmeyi amaçlayan- bazı örnekler vereyim:

Mesela, Ruhiyat Elifbası var.

Mesela, Mevlana'nın Rubaileri var.

Mesela, Mevlana-Manzum Levha var.

Mesela, Türk Edebiyatı Numuneleri var.

Mesela, Sanat Musahabeleri var.

Mesela, Tarihi Kadim ve Doksanbeşe Doğru var. (Tevfik Fikret'in Osmanlıca yazıldığı için anlaşılması zor şiir kitabını sadeleştirilmiş biçimiyle Türkçe harflerle yayınladı.)

Mesela, Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış var.

Mesela, Dönen Ses, Sizin İçin, Dört Hayvan Bir İnsan gibi şiirler var.

Mesela, Edebiyat Tarihimizden var.

Mesela, Allah Bir var.

Mesela, Kültür Üzerine Düşünceler var.

Mesela, ilkokuldan liseye kadar yazdığı okul kitapları var.

“Maocu dostum” nasıl “Hasan Ali Yücel hata yaptı” der?

Asıl kendisi hata yapıyor; boşluğa savruluyor!

En iyi bildiği “Maoculuktan” örnekler vereyim:

KONFÜÇYUS-YUNUS

Amerikalı gazeteci Edgar Snow, Çin Devrimi sürecinde Mao ile röportaj yaptı.

Mao, ortaokuldan ayrıldıktan sonra her gün gittiği Hunan Eyalet Kütüphanesi'nde neler okuduğunu anlattı:

-“Adam Smith'in Milletlerin Zenginliği'ni, Darwin'in Türlerin Kökeni'ni ve John Stuart Mill'in ahlak üzerine yazdığı kitabını okudum. J.J.Rousseau'nun eserlerini, Spencer'ın Mantık'ını ve hukuk hakkında da Montesquieu tarafından yazılmış kitap okudum… Antik Yunan mitolojisini okudum…”

Edgar Snow “Çin üzerinde Kızıl Yıldız” kitabında şu bilgiyi de verdi:

“Mao ateşli bir felsefe öğrencisiydi. Sadece Marksist filozofları değil, Spinoza, Kant, Goethe, Hegel, Rousseau okumuştu…” Ki okuduğu kitapları yoldaşlarıyla paylaşıyor ve bu Batı referans kaynaklarıyla dersler veriyordu…

“Dostum” o dönem yaşasaydı bu işe ne derdi; “yanlış yaptın Mao, önce Konfüçyus okutmalıydın!”

İyi de Mao, Konfüçyüs dahil geleneksel öğretiye savaş açtı. Hele “Kültür Devrimi” sürecinde Buda anıtlarını yerle bir ettirdi. Ve “dostum” dün bunları alkışlıyordu, bugün tasavvufa merak sarıp Yunus Emre sevdasına kapıldı! “Dün dündür, bugün bugündür” pragmatizmi mi bu?

Şaka bir yana… Çin Devrimi'nin ilk başkanı Mao, Batı klasiklerini okuyarak sosyalist oldu. Keza. Çin mevcut lideri Xi Jinping konuşmalarında Çehov, Puşkin, Victor Hugo, Leibniz, Tolstoy gibi Batı klasikleri yazan isimler­den sıklıkla bahsediyor. Gençliğinde Goethe'nin “Faust” eserini okuyabilmek için 15 km yol gittiğini söylüyor…

“Maocu dostumun” Bakan Yücel'e yönelttiği soru var; aynısını Çinli liderlere sorabilir mi; “İdeolojik ve kültürel kök nerede?”

Çin sağlam duruyor da “dostumun” kafasını AKP karıştırdı! Merak ettiğim Gazali'ye ne zaman hak verecek? Maazallah! Gazali gibi saldırganlaşarak akılcıları “zındık” ilan edecek mi?