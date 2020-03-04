Cambazın gülüşü

Hubert H. Humphrey (1911-1978)…

1945'te ABD- Minneapolis belediye başkanı seçildi. İlk işi anti-komünist grup oluşturmak oldu. Minnesota eyaletinden senatör seçildi. Komünistleri Demokrat Parti'den çıkarmak için mücadele verdi. Komünist Parti üyeliğinin suç olmasını istedi. Vs.

Lyndon B. Johnson'ın başkanlığı döneminde, 1965 yılında ABD'nin 38. başkan yardımcılığı yaptı.

Vietnam Savaşı'nı destekledi. Savaşın bütçesini ve asker sayısını sürekli artırdı. 1965'te Vietnam'da 80 bin olan ABD askeri sayısını 540 bine çıkardı.

Gerek yakın çevresinin eleştirilerini ve gerekse başta üniversiteler olmak üzere savaş karşıtı gösterileri hiç önemsemedi.

Humphrey 27 Nisan 1968'de ABD başkanlığına adaylığını açıkladı.

“Daha fazla ahlak” çağrısı Amerikan politik kültürünün demirbaşıdır. Humphrey de politik kariyerini, dini – ahlaki ilkeleri dilinden düşürmeyerek yaptı.

Bunlara ek olarak kampanya sloganını “neşe siyaseti” diye belirledi. Yüzünüzden tebessüm eksik olmasın!

1960'lar Amerikan tarihinin en çalkantılı ve zorlu zamanlarıydı.

Amerikan halkı savaşa karşıydı.

Amerikan halkı bayrağa sarılı tabut görmek istemiyordu.

Haberlerde sürekli Vietnam Savaşı'nda ölen Amerikan askerlerinin görüntüleri vardı. (Savaşta 58 bin 220 Amerikalı asker öldü.)

İnsanlar burnundan soluyordu…

Milyonlarca insan kızgındı…

Ve ABD başkanlığına aday Humphrey “neşe siyaseti” ile seçimi kazanacağını düşünüyordu.

Cumhuriyetçi rakibi Richard Nixon'a karşı büyük bir mağlubiyet aldı.

Bu girişi neden yaptığımı tahmin etmişsinizdir:

MİZAH YUMRUĞU

İstedikleri kadar “kılıf” arasınlar.

Matem evine dönen Türkiye'de, bir toplantıda gülmek insanın acıya yabancılaştığının ispatıdır. Gülmek, hayatınızın aynasıdır…

Hz. Muhammet yerli yersiz gülmenin kalbi kararttığını söylemedi mi?

Gülmek hissetmemektir- unutmaktır matemi…

Mizah zamanı mı şimdi?

Mizah yapılacak dönem mi şimdi?

Hicviniz, nükteniz, ironiniz, şakanız, alayınız batsın!

Böyle bir zamanda böyle politik iletişim dili olabilir mi?

Bu kadar mı kanıksandı şehitler!

Bu kadar mı alışıldı şehit cenazelerine!

Siyasetiniz batsın!

Böylesine ağır dönemden geçerken neşeli ruh halinin siyasete yansıması hüsran olacaktır kuşkusuz… “Ne haliniz varsa gülün” diyecektir insanlar kuşkusuz…

İlk bölümde yazdığım ABD başkanlık seçimi “sessiz çoğunluk” kavramını popülerleştirdi. (Kavram, başkan adayı Nixon'ın 3 Kasım 1968'de televizyon yayımlanan konuşmasında geçti: “Ve bu gece sizden, sessiz çoğunluktaki Amerikan vatandaşlarımdan destek bekliyorum.”)

AKP'yi iktidara taşıyan sessiz çoğunluk, gelecekteki seçimde bu yersiz gülüşü unutacak mı, göreceğiz.

Göreceğiz sessiz çoğunluk savaşa “evet” mi, “hayır” mı diyecek?

Göreceğiz sessiz çoğunluk mülteci politikasına “evet” mi, “hayır” mı diyecek?

Ve görünen:

Politikanın olmazsa olmaz özelliklerden mizah yapabilmeyi yanlış anlamışlar!

Haklarında yapılan mizaha tahammül edememeleri ve sürekli davalar açmaları da aslında bunun göstergesi değil mi?

AYAKLARIN ŞOVU

Chutzpah…

Çok dile İbranice “hutspâ” kelimesinden geçti; “saygısız, küstah” demek.

Amerikan Wall Street Journal bir başyazısında “Erdoğan's chutzpah” başlığını kullandı. Çevirisi, “Erdoğan'ın küstahlığı” idi!

Oysa İngilizler, “aşırı özgüven, cesaret” anlamında kullanılıyor sözcüğü.

Dilek Cenkçiler tercümesini yaptığı John Lewis Gaddis'in “Soğuk Savaş/Pazarlıklar, Casuslar, Yalanlar, Gerçek” adlı kitabını sağ olsun imzalayıp gönderdi.

Gaddis, tam karşılığı olmayan “chutzpa” kavramını kullanıyor: “Altta ağ olmadan ip üstünde cambazlık yapmak olarak tanımlanabilir.”

Benzetmeyi De Gaulle ve Mao'nun 1950'lerde izlediği dış politika için yapıyor!

Peki…

Bugün bu kavram, başta Suriye olmak üzere AKP/Erdoğan dış politikasını özetlemiyor mu?

Bir gün öyle…

Bir gün böyle…

Bir gün Rusçu…

Bir gün Amerikancı…

Ve bu cambaz diplomasiyi uygulayanların altında ağ/ güvenlik önlemi yok!

Hepimizin kaderi/geleceği cambaza odaklı; ipin üzerinde düşmeden yürüyebilecek mi? Ya düşerse? Sadece cambaz mı düşecek, yoksa hepimiz mi?

Biliyoruz ki cambazın ayakları altındaki “ip”, bizim gerilmiş hayatımız…

İpin dengesi, hayatımızın dengesi…

Düşmeyeceğine inanan cambaz, ısrarla hayatımız üzerinde oynuyor!

Beynin yönettiği monşer diplomasisinden, ayakların şov yaptığı cambaz diplomasisine geldik.

Yazık bu ülkeye…