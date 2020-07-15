Farkı görebilmek

Olay:

Belirli süre içinde gerçekleşen, başlangıç, bitiş zamanı ve yeri belli olan durumlara denir…

Olgu:

Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuca denir.

Olaylar tek tek meydana gelirken, olgular olayları bütün olarak anlatmak için kullanılır…

Düşünce alanında; olay ve olgu farkının anlaşılamaması; yani olay ve olguyu ayırt edememe siyasal- toplumsal ilişkilerde kriz çıkarır. Çünkü, neden-sonuç ilişkisi kur(a)-mama anlamayı zorlaştırır!

Çağdaş bireyi inşa eden düşüncedir. Soru soran ve yanıt arayan insandır bu. Cumhuriyet devrimi bu anlamda “insan yaratma” fikridir. Bilir ki, olaylara değil, olgulara bakabilen insan toplumu-ülkeyi geliştirir.

Diğer yanda dilimizdeki “diplomalı cahillerin” sorunu budur; analitik düşünemezler, eleştirel bakış sahibi değillerdir, gerçekle yüzleşemezler…

Şunu diyorum:

Ayasofya'nın camiye dönüşümü olaydır.

Siyaset gündeminde sürekli dini inancın/kültürün olması olgudur.

Ayasofya'dan önce ülke gündeminde ne vardı; hatırlayın:

Binali Yıldırım'ın başörtülü eşine yönelik paylaşım…

İzmir cami hoparlöründen okunan şarkılar… Vs.

Türkiye gündeminde sürekli olayları konuşmak-tartışmak var. Olgu temelli konuşma- tartışma yok. Çünkü özünde, bilgi sahibi değiliz.

Bu sebeple…

FETÖ'yü; salt Fethullah Gülen ve yaptığı olaylar üzerinden konuşuyoruz.

Oysa, FETÖ bir olay değil, olgudur. Bunu kavrayamazsanız FETÖ'yü sadece 17-25 Aralık ya da 15 Temmuz darbesi sanıp mücadeleyi hamaset edebiyatına hapsedersiniz…

AYNI KODLARLA TARTIŞMAK

Olay-olgu farkının bilinmemesinde siyasetin ve onun gölgesindeki medyanın payı yüksek.

Ülke gündemi hızla değişiyor gibi gözükse de hep benzer meseleleri inanç/kültürel kodlarla tartışıp duruyoruz.

Siyaset gündeminin sürekli din üzerinden oluşmasının, kavratılmaya çalışılmasının ülkeye zararı çok.

İktidarlar, aydınlatılmış yurttaş değil, maneviyat aracılığıyla kandırılmış yurttaş istiyor. Kişi, verilenin tartışmasız kabul eden kalıp standarda sokuluyor!

Siyaset dünyası yıllardır bıkıp usanmadan bu algı üzerine inşa ediliyor; kitle kültürü bu amaçla tahakküm altına sokuluyor…

Bu amaçla gazetecinin, “reklamcı” veya “propagandacı” rolünde olması isteniyor. Böyle olmayana-görünmeyene “hayat hakkı” verilmiyor; “ya ondansın, ya da benden!”

Gazetecilik öldürüldü; Barış Pehlivan, Müyesser Kılıç bu sebeple hapiste, Odatv bu sebeple kapalı.

Odatv'nin kapatılması olaydır. Olgu temelli baktığınızda karşınızda vahim tablo var. Ve iktidar bunu bir tülü anlayamıyor.

FETÖ ile mücadele etmiş Odatv…

PKK ile mücadele etmiş Odatv…

Emperyalizmle mücadele etmiş Odatv…

Bin bir tehlikeyi göze alıp haber yapmış Odatv.

Ve kapatılan Odatv!

İktidar çevresinde bu olguyu kavrayan kimse kalmadı mı?

DEVLET ADAMI

Bugün 15 Temmuz…

FETÖ darbesi yine olay temelli ele alınacak; olgu temelli değil.

Örneğin, Rusya düşmanı FETÖ'nün yıllarca “Ayasofya cami olsun” kampanyaları olgu temelli ele alındı mı? Ne gezer…

FETÖ'nün 15 Temmuz darbesini neden gerçekleştiği konusunda iktidar çevrelerinden olgusal açıklama duydunuz mu, okudunuz mu?

“FETÖ şöyle yalancı, FETÖ böyle ikiyüzlü” lafı dışında söyledikleri yok.

Olay çerçevesi dışına çıkıp olgusal bakamayınca sağlam mücadele verilemez. İş sonunda, “Fethullah Gülen kötü ama çevresindeki bazı adamlar iyi” faydacı-pragmatik anlayışına evrilir.

“Ekrem İmamoğlu seçimi kazanmasın” diye TRT ekranlarına Osman Öcalan nasıl çıkarıldı ise, yarın seçim kazanmak için FETÖ ile örtülü ittifak kurulup kurulmayacağını kim bilebilir? Bunun yolu döşenmiyor mu?

Artık biliyoruz ki Erdoğan, duygusal bir politikacı ve çabuk etki altına alınabiliyor. Oysa. Olgusal bakması şart.

Son olarak bir anekdotla bağlayayım.

Bir gün Atatürk etrafındakilere sorar:

– “Söyleyiniz, ben öldükten sonra bu millet hakkımda ne diyecek?”

Orada bulunanlar, “Paşam, size ‘dahi', ‘büyük kurtarıcı', ‘büyük komutan' diyerek yad edecekler.”

Atatürk, “Hayır bilemediniz. Halk benim için etrafını dalkavuklar sarmasıydı bu memleket için daha çok şey yapacak diye anacaklar.”

Olaylara olgusal bakan devlet adamı, olgulara olay gibi bakan siyasetçidir!