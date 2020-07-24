Hep ben mi dayak yiyeyim

Sağlığa/tıbba ekonomi-politik bakılması için elimden geleni yapacağım…

Sorgusuz-sualsiz her dayatılanın tartışmasız kabul edileceği sağlık sistemi anlayışını irdelemeyi sürdüreceğim…

Sadede geleyim:

İktidara yönelik abartılı övgü dışında “Erdoğan medyası” ne işe yarıyor merak ediyorum.

Dillerinden “millilik” düşmüyor. Güzel…

Kalemleri sürekli “yurtseverlik” üzerine yazıyor. Harika…

Peki, ya icraat? Lafla peynir gemisi yürümez değil mi?

Son dönemde sıklıkla vurgu yaptıkları “tam bağımsız Türkiye” için ne yapıyorlar?

Ne demek istediğimi örnek bir olay üzerinden anlatacağım:

Sağlık Bakanlığı'nda deyim yerindeyse “deprem” yaşanıyor. Bürokratlar görevden alınıyor, bürokratlar istifa ediyor.

Neler oluyor?

İktidar medyası neden susuyor? Pek göklere çıkardıkları Bakan Fahrettin Koca'ya “depremin” sebebi neden sorulmuyor?

Hele… COVID 19 istatistikleri açıklamaya pek hevesli Bakan Koca niçin susuyor?

En iyisi konuyu başından anlatayım:

Corona ile hayatımıza “tanı kiti” girdi; virüsü beş dakikada ortaya çıkarıyor.

Pandemi sürecinde tanı kitine ihtiyaç artınca yerli şirketlerimiz kollarını sıvadı. Keza: COVID 19, milli ilaç şirketlerini güçlendirmek için fırsat yaratabilirdi.

Peki…

Bu konuda neler oluyor bilginiz var mı? Olmadığına eminim.

Sadece… Sağlık Bakanlığı'nda ardı ardına gelen görevden almaları ve istifaları biliyoruz. Bunu da sadece SÖZCÜ ve Cumhuriyet gibi amacı sadece gazetecilik olan yayın organlarından takip ediyoruz.

Evet, neler oluyor yazayım:

HERKES SUSKUN

Bioeksen…

İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent şirketi.

2014 yılından bu yana 32 Ar-Ge projesi sonucunda 162 farklı moleküler biyoteknoloji ürünü ortaya çıkardı. Mesela… Türkiye için bir ilki gerçekleştirdi; yüzde 100 yerli ilk robotik moleküler analiz cihazları geliştirdi ve üretimine geçti…

Evet, Sağlık Bakanlığı ile birlikte yerli tanı kiti üzerinde çalıştı. Zaten Bioeksen ile birlikte aynı yıl 2014'de sağlık teknolojileri üzerinde çalışmak üzere Sağlık Bakanlığı bünyesinde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) kuruldu.

İşte…

Yerli tanı kitini Bioeksen ile birlikte geliştiren TÜSEB Başkanı Adil Mardinoğlu ve kurumun genel sekreteri Hasan Türkez önceki gün istifa etti!

Niye? Herkes suskun…

İşin garip yanı, testlere onay veren Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanı Prof Dr. Selçuk Kılıç da sürpriz bir şekilde önceki gün görevden alındı.

Bitmedi. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Şengül de bir ay önce istifa etti. USHAŞ test kitlerinin bakanlığa alışını yapan kurum…

Bitmedi. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı (TİTCK) Hakkı Gürsöz de geçen hafta görevini bıraktı…

Sağlık Bakanlığı satın almalarında neler dönüyor?

Tüm bunların -yıllık 29.7 milyar dolarlık geliriyle- dünyanın en büyük tıbbi cihaz şirketi Amerikan Medtronic ile ne ilgisi var?

PAZARA SOKMAZLAR

“Kara Kutu” kitabıma yapılan düşmanlığın sebebini biliyorum. Sağlığın/tıbbın dokunulmaz olmasını istiyorlar.

Örneğin istiyorlar ki; Amerikan Medtronic, her yıl Türkiye'ye 3-4 milyar liralık malzeme satsın! Bu konuda kimse sorgulama yapmasın.

Herkesin cebi dolsun, devletin kasası boşalsın…

Ve ABD'li Medtronic, Türkiye gibi ülkelerden kazandığı paralarla sadece 2010-2019 yılları arasına 36 şirket satın alsın; tekelleşmeye çalışsın!

Yani… Senin milli tanı kitini, senin kendi ulusal pazarına bile sokturmazlar arkadaş?

Okuyorsunuz medyada; bizim yaptığımız her tıbbi teknoloji cihazı kötüdür; ithal olanlar bir harikadır! Kaç yıllık yalandır bu! Bitmez tükenmez bu tıbbi sömürü…

Burası Türkiye, 40 yıldır görüyoruz: Cebini şişirenlere selam çakılır, yerli üretimde ısrar edenlerin üzeri çizilir.

“Kara Kutu” kitabımda yazdım:

Medikal alet sektörünün küresel ticaret hacmi (2015 yılı sonu itibarıyla) 1 trilyon 170 milyar dolar. Dünyadaki en büyük 30 tıbbi cihaz şirketi, küresel pazarın yüzde 89'una hâkim! En büyük ilk on şirketten yedisi ABD kökenli…

Yurtseverlik, yerli tıbbi teknolojiyi desteklemekten geçer.

İktidar alkışçısı arkadaş, lafla-sözle yurtsever olunmaz; yazsana Sağlık Bakanlığı'nda neler oluyor? Amerikan Medtronic şirketi ne işler çeviriyor?

Hep mi ben yazayım?

Hep mi ben “dayak” yiyeyim?