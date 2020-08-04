Kabus bitsin artık

Bugün ya da yarın müjdeli haberi alacağımızı tahmin ediyorum.

İktidarın bu ayıptan ülkemizi kurtaracağını umut ediyorum.

Konu şu:

Adına “sosyal medya yasası” denilen, “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi hakkında Kanun” on yeni maddeyle düzenlenerek TBMM'den geçti…

Yeni yasada, “erişimin engellenmesi” kısıtlaması kaldırıldı; ve yerine “içeriğin çıkarılması” ibaresi getirildi. Yani…

-Anayasa Mahkemesi'nin defaatle belirttiği gibi -sosyal medya sitesini toptan kapatmak neredeyse imkânsızlaştırıldı. Suç oluşturan içeriğin çıkarılması mümkün olduğunda artık tüm siteye erişimin engellenmesi kararı verilemeyecek…

-“Suç oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda; erişimin engellenmesi kararı yerine, içeriğin çıkarılması kararının verilmesi imkânı sağlanarak; aynı internet sitesinde yer alan ve suç oluşturmayan içerikler yönünden ifade ve haber alma özgürlüğü daha da güvenli hale getirilmektedir.” (Madde 4)

Odatv, şehit MİT haberini yapmış ve ancak bu haber içeriğini kaldırmasına rağmen erişimi engellenmişti!

İşte… Yeni yasa bu yasağı ortadan kaldırdı. Evet, haberin yayından çıkarılması mümkün olduğunda sitenin kapatılması artık gereksiz…

Böylece… Odatv önündeki engel kalkmış oldu.

Böylece… Odatv bugün ya da yarın açılması şart oldu.

Odatv'ye geçmiş olsun diyebiliriz!

ŞUNU BİLMİYORSUNUZ

Şunu biliyorsunuz:

Odatv, Libya'da şehit olan MİT personelinin cenaze törenini haberleştirdi. Ardından Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu gözaltına alındı. Haberde imzası bulunan Hülya Kılınç da yaşadığı Manisa'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.

Bu süreçte, önce Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç ve peşinden Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı.

Ve, Odatv kapatıldı…

Fakat şunu bilmiyorsunuz:

Bu arada, Odatv yöneticileri hakkında başka bir soruşturma açıldı. (Hapishane dışında kalan “Odatv yöneticisi” kimdi acaba?)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na (kimlik bilgileri gizlenmiş iki kişi ve F.S. isimli muhbir tarafından) suç duyurusunda bulunulmuştu!

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı üç aylık soruşturma sonrasında Odatv yöneticileri hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.

Bu bilgiyi neden yazdım:

Odatv yöneticileri hakkında takipsizlik kararı varken, Odatv'nin kapalı olması hangi hukuki gerekçeyle izah edilebilir? Mesela, arşivindeki 13 yıllık haberler bile suçlu hale neden getirilir?

Bütün idari tedbirler ölçülü olmalıdır, denetlenebilmelidir.

Gerek yeni yasal düzenleme ve gerekse savcılık kararıyla altı aydır kapalı olan Odatv'nin hemen açılacağına inanıyorum…

“YERİN DİBİNE GİRDİM”

Cem Duna…

Büyükelçi…

Turgut Özal'ın danışmanı…

TRT Genel Müdürü…

TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi…

“Sıra Dışı” adlı otobiyografik kitabını üç ay önce çıkardı. Bu bayramda okuyabildim.

Kuşkusuz farklı görüşlerimiz var. Ne güzel; başkalığın düşünsel zenginlik olduğunu elbet herkes anlayacak…

Cem Duna, devlet görevi sürecinde genellikle medyayla ilişkilerden sorumlu oldu.

Örneğin, Londra Büyükelçiliği'nde müsteşar olarak bulunurken Ankara'dan talimat aldı. Financial Times Türkiye muhabiri 12 Eylül askeri yönetimin uygulamalarıyla ilgili aleyhte haberler yapıyordu. Ankara, gazetesinden bu muhabirin geri çağrılması istiyordu!

Cem Duna utanarak gazete genel yayın yönetmenine gitti. Aldığı yanıt şu oldu:

-“Sayın Müsteşar en iyisi siz buraya gelmemiş olun ve bizim aramızda bu konu hiç geçmemiş olsun. Aksi takdirde aramızdaki ilişki tatsız olabilir.”

Cem Duna bu görüşme sonrasını kitabında şöyle yazdı:

-“O anda yerin dibine girdiğimi hissettim. Bütün meslek hayatım boyunca bundan daha anlamsız, tatsız bir olay yaşadığımı hatırlamıyorum. Kaderin cilvesine bakın ki aradan yıllar geçtikten sonra Türkiye değişti ve aynı muhabir hükümetimize metin danışmanı olarak atandı… ”

Mesleki tecrübelerini paylaşan Cem Duna kitabına şöyle nokta koydu:

“Demokrasiyi tam anlamıyla uygulayacaksak ifade özgürlüğü kaçınılmaz olmalıdır. Gazetecilerin, akademisyenlerin düşüncelerinden dolayı hapishanede olması kabul edilebilir değil. İfade özgürlüğü, gerekçeli değil, kaçınılmaz bir özgürlüktür. (…) Türkiye'de şu an yasaklı siteler olması inanılır gibi değil…”

Barış Pehlivan, Müyesser Yıldız serbest bırakılmalıdır.

Odatv açılmalıdır.

Bu tablo ülkemize yakışmıyor; FETÖ-PKK gibi örgütleri haklı çıkardığınızın farkında değil misiniz?