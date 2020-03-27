Lanetli aile

Günlerdir kafamda bir soru var. Sizinle paylaşmak istiyorum…

Evet, sıkıldınız…

Evet, bıktınız…

Dillerden düşmeyen “Corona (COV 19)” duymaktan bunaldınız!

Fakat. Sorumun altından kalkamadım…

Mesele şu:

Her “Corona virüsü” diyen, mutlaka şu kavramı kullanmak zorunda kalıyor; “mutasyon!”

Nedir bu mutasyon?

“Değişim” demek. Virüsün evriminden bahsediliyor yani.

Virüsler, diğer mikroorganizmalardan daha fazla genetik değişimlere açık. Bir virüsün mutasyona uğraması durumu alışılmadık bir hâl değil, hatta Ebola gibi birçok virüs sürekli mutasyona uğruyor.

Bunlar canlı sistemlerde hızlıca üreyerek kısa süre içinde milyonlarca hatta milyarlarca yeni nesil virüs oluşturabiliyor.

Mutasyonların bazıları genlerde/ genomda önemli değişiklikler yapmıyor. Ki bunların verdiği zararın önlenmesi kolay oluyor.

Buna karşın bazı virüsler ise, canlı organizmada köklü bozukluklara yol açıyor. Ki bunlar ilaçlara bile dirençli olabiliyor…

İşte… Yakın zamanda peş peşe tanıştığımız; Sars, Mers, Corona virüsleri mutasyon sonucu ortaya çıkmış tehlikeli “CoV ailesinden!”

Kimilerine göre “mutasyon” laboratuvar koşullarında insan eliyle yapıldı; ve “biyolojik savaş” aracı olarak kullanılıyor! Bu iddia şimdilik bir kenarda dursun…

Kafamdaki soruya geleyim:

SEKTÖRÜN SAKLADIKLARI

Devra Lee Davis (d. 1946)…

Amerikalı tıp profesörü. Yirmi yıl, 1982 – 2002 yılları arasında pek ünlü Johns Hopkins Üniversitesi Hijyen ve Halk Sağlığı Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. İngiltere'den İsrail'e dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerde bulundu.

Başkan Clinton döneminde Kimyasal Güvenlik ve Tehlike İnceleme Kurulu başkanlığına atandı.

Dünyada türünün ilk örneği olan Çevre Onkoloji Merkezi'nin kurucu başkanı oldu. Keza, Çevre Sağlığı Vakfı başkanlığı yaptı. Vs.

Lancet gibi bilim dergilerinde 190 makalesi yayınlandı.

Dünyanın tanınmış akademisyenlerinden biri; sıklıkla CNN, CBC, FOX, ABC, BBC gibi kanallara davet ediliyor…

Çalıştığı özel konulardan biri, kanser. “Kanserle Savaşın Gizli Tarihi” diye kitabı var. Ki, Harvard gibi üniversitelerde halk sağlığı kürsüsünde ders kitabı olarak okutuluyor. “Çevresel Aldatma Masalları ve Kirliliğe Karşı Savaş” gibi kitapları da var…

Kanser sebeplerini araştırırken yolu cep telefonuyla keşişti; Türkçe'ye de çevrilen “Cepteki Tehlike” kitabının kapağında şunlar yazılı:

-Cep telefonu hakkında radyasyon gerçeği…

-Sektörün bunu gizlemek için yaptıkları…

-Ve ailenizi koruma yolları…

Prof. Davis'in, Corona virüsüyle ne ilgisi var?

Direkt hiç ilgisi yok aslında!

Fakat şu sözleri kafamı karıştırdı:

TRİLYONLARCA KAT ARTIŞ

Prof. Davis diyor ki:

-“Yeryüzünün bütünündeki gezegen hayatımız milyarlarca yıl boyunca sınırlı mikrodalganın ortasında evrimleşti. Bunlar bildiğimiz kadarıyla evrenimizi başlatan kozmik büyük patlama tarafından açığa çıkarıldı. Muhtemelen gezegenimizin doğmasından 14-15 milyar yıl önce de mikrodalgalar mevcuttu. Yani mikrodalgalar evrim tarihi boyunca buralardaydı. Ancak dünün mikrodalga miktarıyla, bugün sahip olduğumuz mikrodalga miktarı gezegenimizin tarihi boyunca var olanın trilyonlarca, trilyonlarca katı…”

Geldik kafamdaki soruya…

Trilyonlarca kat artan elektromanyetik radyasyon neye/nelere sebep oldu/oluyor:

İnsanı -kısırlık, sakat bebek doğumu gibi- mutasyona uğratıyor mu?

Doğaya -hava, su kirliliği veya atmosferi delme gibi- büyük yıkım getiriyor mu?

Peki…

Virüs mutasyonuna etkisi var mı?

“Virüsler değişime uğradı” derken bunun “dışsal etkilerinden” biri elektromanyetik alanların inanılmaz artışı mı?

Corona, telekomünikasyonun hızlı büyümesiyle birlikte mutasyona uğramış virüs mü?

Öyle ki:

Çin buluşu 5G'ye kadar Batı dünyası, (1G, 3G, 4G Japon, 2G Finlandiya'ya ait) dört nesil kablosuz teknolojinin yan etkilerine hiç ses çıkarmadı. Ama… Bir yıldır elektromanyetik radyasyon korkusunu pompalamaya başladı. Son iki aydır sıklıkla şunu tekrarlıyorlar:

-“Corona virüsün sebebi 5G'dir!”

Ne diyor -özellikle de bizim solcular- Türkiye'de; “biz bilime inanıyoruz!” Egemen sınıflar bilim mi bıraktı; ellerinde oyuncak yaptılar. Lobilerin etkisinden kurtulmak lazım…

Kafamdaki sorumu toparlarsam:

Lanetli CoV ailesinin son dönemde “terörist” olmasının sebebi, her halükarda insan faktörü mü?