Nerede ötekiler

Sandor Ferenczi (1873-1933)…

Macar psikanalist.

Çalışma konularından biri savaş nevrozunun gelişimi idi.

Birinci Dünya Savaşı'ndaki gözlemini yazdı:

-“Savaş travması yaşayan nevroz hastalarının kaldığı hastane koğuşuna girdiğimde ilk izlenimim büyük şaşkınlık oldu. Koğuşta, hepsi de sanki ciddi şekilde yaralanmış, hatta sakat kalmış izlenimi veren yaklaşık elli hasta vardı. Bazıları hareket edemiyordu, kimileri için ise en ufak bir harekete kalkışmak, bacaklarında öyle şiddetli bir titremeye yol açıyordu ki, sesleri toprağı döven çizmelerin gürültüsünü zorlukla örtüyordu. En çarpıcı olan titreyenlerin yürüyüşüydü; felçli izlenimi yaratıyorlardı; farklı titreme, kasılma ve zafiyet belirtilerinin bileşimi yalnızca bir sinemacının yansıtabileceği tamamen kendine özgü hareket türüydü…”

Bu satırlar aklıma soru düşürdü:

Bugün ülkemizde COV 19 vakaları konusunda -eskilerin “tecâhül-i ârif” dedikleri-retorik sorular üzerinden tartışma yürütülüyor:

-Toplam/ günlük test sayısı…

-Toplam/ günlük vaka sayısı…

Toplam/ günlük vefat sayısı…

Sağlık Bakanlığı'nın verdiği istatistik üzerinden polemikler halen devam ediyor.

Psikanalist Ferenczi'nin gözlemini temel alırsak şunu sorabiliriz:

-Farklı virüs alan grip hastasının kaçı, “ben korona oldum” diye hastaneye gitti/gidiyor?

Önümüz arkamız sağımız solumuz hep COV 19 hastası. Peki, korona dışındaki virüslerin sebep olduğu grip/influenza hastaları nerede? Yoksa grip hastaları, farkında olmadan korona oldum mu sanıyor kendini? Birbirinden ayırmak hiç kolay değil çünkü…

DİĞER VİRÜSLER

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve ABD Hastalık ve Korunma Merkezleri (CDC) verilerine göre, her yıl gribal enfeksiyonlara; yüzde 11'i influenza ve RSV virüsleri, yüzde 14'ü Sars'tan Mers'e CoV ailesi virüsleri, yüzde 29'u Rhinovirüsleri ve geri kalan yüzde 46'sını ise bilinmeyen virüsler sebep oluyordu.

Yine verilere göre her yıl bin kişiden biri grip ve bağlı rahatsızlıktan ölüyordu. Ki ölenlerin yüzde 5-14'ü CoV virüs nedenliydi…

Ülkemizde her yıl gribe bağlı ölümlerin sayısı ortalama 80 bindi ve bunun 4 bin ile 11 bin arası kişi CoV nedeniyle gerçekleşiyordu.

Medyada bir yıl önce böyle veriler konuşulur, tartışılırdı. Bugün sadece COV 19 var! Farklı virüs türlerinin yol açtığı grip ve buna bağlı ölümler gündemde artık yok!

Ne bileyim: 2009-2010 grip sezonunda salgına yol açan influenza A ailesinden H1N1 virüs türü vardı…

Ne bileyim: 2014 ila 2015 grip sezonunda en çok görülen influenza A ailesinden H3N2 virüs türü vardı…

Tüm virüsler mutasyona uğrayarak etkisini mi kaybetti? Nerede “öteki” virüslerin yol açtığı hastalıklar?

KIRMIZI ODA

“Kırmızı Oda” dizisinin 15'inci bölümünde “Boncuk”un hikâyesine rast geldim. İlgimi çekti; dizinin birinci bölümüne dönüp “Meliha Hanım”ın hikâyesini de seyrettim.

Bana mı denk geldi bilmiyorum; “Doktor Hanım” görüştüğü iki hastasına da hemen ilaç yazdı. Ve her iki hasta da intihar etti!

“Kara Kutu” kitabımın bir bölümünü psikoloji-psikiyatriye ayırdım. Dünyada olan bir tartışmanın ülkemizde de olmasını istedim: Neoliberal psikiyatrinin sefaleti. İtibariyle her fırsatta Amerikan kılavuz kitaplara bakıp ilaç yazma kolaycılığını irdeledim.

Ahmet Hamdi Tanpınar, “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” romanında şöyle dedi:

-“Psikanaliz çıktığından beri hemen herkes az çok hastadır.”

Sadece iki bölümünü izlediğim için dizi hakkında toptancı karar vermek istemem. Umut ederim; neoliberalizminin yarattığı çöküşün insan hayatını nasıl derinden etkilediği de konu edilir. Veya ilaçların ağır yan etkileri işlenir. Batı'da Prozac gibi ilaçların -insanı “beyinsiz” bırakma gibi- tahribatlarına dair kitaplar yazıldı, filmler çekildi. Ülkemizde bunlar ne zaman gerçekleşecek?

Uzattım. Demek istediğim şu:

COV 19 korkusunun yarattığı travmalar gibi çok çeşitli psikolojik açılar araştırmalara konu oluyor mu? “Kaçış sendromu” gibi çalışmalar yapılıyor mu? Sahiden kaç kişi COV 19 hastası taklidi yapıyor?

Sandor Ferenczi, bugün hastanelerde dolaşsa bazı koğuşlarda taklitçi travmalar görür müydü acaba?