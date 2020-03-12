Odatv düşmanları

Büyük yazar Gorki dedi ki:

“Eskiden bir adamı hırsızlık edince hapse atarlardı; şimdi doğruyu söylediği için hapsediyorlar!”

Odatv'nin kapatılması ve Barışların hapse atılması için Mücahit Ören medyası uydurduğu yalanlarla epey uğraş verdi…

Kalitesiz tetikçi elemanlarının Odatv'yi hedef almalarının sebebi, patronları Mücahit Ören'in gerçek kimliğini ortaya çıkaran haberleri durdurmak… Odatv olmazsa çok rahat edecek Mücahit Ören…

Bir örnek vermeme izin veriniz:

Önceki gün…

Türkiye gazetesinin manşeti şuydu:

“Bu Adamı Kim Koruyor?”

Bir işadamının adı açıkça yazılarak özetle şunu dediler:

-Bu işadamı FETÖ'nün kasası…

-Bu işadamı FETÖ'nün Orta Asya para trafiğini yönetiyor…

-Bu işadamı FETÖ dosyasını rüşvetle sümen altı ettirdi…

-Bu işadamı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Ö. T. (ki haberde onun da adı açıkça veriliyor) sayesinde kurtuldu…

Haber sadece Türkiye gazetesinde manşet olmadı; TGRT ve İhlas grubuna ait internet sitelerinde de gün boyu verildi. Küçük yazarlarına köşe yazısı yazdırdılar.

Dün de aynı haberi yine manşetten verdiler.

Demek…

Mücahit Ören nihayet FETÖ ile mücadele etmek kararı aldı öyle mi? Güldürmeyin beni!

İşin aslı şu:

ASIL MESELE YÜKLÜ BORÇ

Haberde adı geçen işadamı ile Mücahit Ören arasında ticari ilişki vardı. Mücahit Ören, işadamının sahibi olduğu Prime İç ve Dış Ticaret A.Ş. ile 2013-2014 yıllarında ticaret yaptı. Ve, Mücahit Ören yüklü miktarda borç taktı.

Tarih, 29 Aralık 2014.

İşadamı ile Mücahit Ören borç ödeme ve ibra protokolü imzaladı. Toplam ödenecek borç 160 milyon TL idi…

Islak imzalı bu protokole göre, Mücahit Ören borcunu 30 Ocak 2015 tarihinden itibaren 48 ay taksitle ödemeyi taahhüt etti. On dokuz ay ödeme yaptı. Ancak geri kalan 115 milyon TL borcu ödemeyeceğini söyledi…

“Ödersin-ödemem” diye günler geçti. Sonuçta, alacaklı işadamı 28 Şubat 2020'de hukuki işlem başlattı. Bakırköy 3. İcra Müdürlüğü'nden karar çıkarttı: Ödeme yapılmazsa haciz başlatılacaktı!

İşte… Bu karar üzerine Mücahit Ören, medyasını önceki gün harekete geçirdi; işadamını manşet yaptırdı! Yetmedi:

053…94 11 numaralı telefondan işadamına şu mesajı gönderildi:

-“Merhaba. Hukuki işlemleri hemen geri alın yoksa haberlerimiz durmayacak, bilginiz olsun…”

İşadamı açıkça tehdit edildi!

ALBAYRAK- ÇALIŞKAN

Peki…

Mücahit Ören borcunu ödeyemez durumda mı? Aksine çok parası var.

Özel uçakla vatandaşı olduğu ABD'ye sıkça gitmesini filan yazmayayım…

Tek örnekle yetineyim:

Tarih, 10 Ekim 2019. Mücahit Ören, eşine 5 milyon 841 bin TL'ye özel zırhlı Maybach 600 otomobil aldı! Ki ayrıca bir de Mayback 500 otomobilleri var! (Otomobili yakın çalışma arkadaşlarının kurduğu Nam Gayrimenkul A.Ş. üzerine aldığını da belirteyim!)

Mücahit Ören'in para işleri kitap konusu olur: Borcuna karşı verdiği senetlerin kefillerinin hepsi halka açık şirketler ve SPK'ya bildirilme zorunluluğu vardı. Ama gel gör ki yapmadı!

Marifeti çok Mücahit Ören'in; başta Hollanda olmak üzere yurt dışına ne miktarda para çıkardığını devlet bilmiyor olamaz…

Hele, 220 bin İhlas mağdurunu kim bilmez; 500 milyon dolar borcu var bu garibanlara Mücahit Ören'in…

İşte bu gerçekleri yazan Odatv'ye Mücahit Ören medyası düşman oldu; hedef yaptılar.

Şunu da eklemeliyim: Çünkü mevzu para olunca gözleri kararıyor:

Mücahit Ören, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı da karşısına aldı. Çünkü:

Adını açıkça yazmaktan çekinmedikleri polis müdürü Ö.T., 15 Temmuz gecesi FETÖ darbesini önlemek için canını ortaya koyan Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın özel kalemiydi. “Bu Adamı Kim Koruyor” derken asıl hedefleri Mustafa Çalışkan!

Keza: Mücahit Ören'in borçlu olduğu işadamı Berat Albayrak ile aynı holdingte yıllarca yan yana çalıştı. Çok yakınlar. “Bu Adamı Kim Koruyor” derken asıl hedef Berat Albayrak!

Peki…

Asıl Mücahit Ören'i kim koruyor?

Herkesi sürekli tehdit eden bu iftira çetesine, Odatv'yi kapattıran İçişleri Bakanlığı nasıl tahammül ediyor?