Tam bir yıl oldu:

27 Ağustos 2019'dan bugüne kadar hiç ara vermeden bu köşeyi yazdım; ve hiç kolay olmadı.

“Kara Kutu” kitabımı çıkarmamla saldırılar başladı. Ki bunu kitabın tek sayfasını açmadan yaptılar…

Ardından…

Odatv'ye yönelik ikinci kumpas süreci başladı. Barışları hapse attılar. Odatv genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan halen tek kişilik hücrede 9 Eylül'deki duruşmayı bekliyor…

Odatv hâlâ kapalı. TBMM yasa çıkarmasına rağmen “gizli eller” meydan okurcasına Odatv'yi açmıyor! Elbet gün gelecek bu yasa dışılığın hesabını soracağız.

Keza:

Haberciliğin yüz akı yiğit gazeteci Odatv haber müdürü Müyesser Yıldız da kurulan tezgahla hapse atıldı. Bu zorlama kararı verenler de yarın pişman olacaklar. Bilinir ki, adaletin olmadığı yerde ahlak yoktur…

Biz bu süreci 2011-2013 yılları arasında yaşadık. Gördük; adalet zamanın ruhuna yenilirse öfkesi acımasız oluyor.

Tüm bunlara rağmen bir avuç gazeteci Odatv'yi çıkarmayı sürdürüyoruz. (Barış Terkoğlu ameliyat oldu; Fethi Yılmaz parmağını kırdı. Neyse ki güzel haberler de aldık; Caner ile Mert'in bebekleri dünyaya geldi. Hayat sürüyor…)

Bu bir yılda daha neler yaşamadım ki; iktidara yakın gazetelerde-televizyonlarda ismim sık sık gündeme getirildi. Hakkımda yazmadıkları- söylemedikleri yalan-iftira kalmadı. Hiç utanmadılar. Uzatıp canınızı sıkmayayım. Hele bunlarla karşınıza çıkmayı hiç istemezdim.

Şunu bilin isterim:

Ben dayanıklıyım. 33 yıllık gazetecilik aşkı yüzünden başıma gelmeyen kalmadı; ölüm tehditleri aldım, işkenceli sorgulardan geçtim, onlarca kez yargılandım, iki yıl hapis de yattım.

Yolumdan dönmedim; durmaya da hiç niyetim yok. Hep gerçekleri yazdım. Yazmaya da devam edeceğim…

Bazen. Enerji toplamak, okumalar yaparak ufku genişletmek lazım, yeni insanlar tanımak gerek…

Yani: Yolculuk yapmak şart yeni keşifler için.

Kuşkusuz kaybolmayacağım.

Yine buluşacağız.