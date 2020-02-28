Ağa bizimle eğlenirrr…

Siyasal iktidarın, 17'nci yılında, 17 kez sistem, 7 eğitim bakanı değişti. Bir varmış bir yokmuş eğitim sistemi, ‘Kibar Feyzo' filmine benziyor. Tanrı elçisi görülen Maho Ağa, köylüyü din, cehalet, açlıkla korkutuyordu. Harran'da müfettişle gezerken, “Kara saban, öküz, başlık benden. Köylü bey gibi yaşasın diye kahır çekiyorum” dedi. Feyzo, çifte koşulmuştu. Müfettiş, “Hani, öküzleri sen veriyordun?” diye sordu. Başlık parasını ödeyemeyince, öküzü gitmişti. Ağa derhal 2 öküz verilmesini emredince Feyzo, “Ağam bizimle eğlenirrr” dedi. Müfettiş gitti, Feyzo falakaya yatırıldı. Bu filmde, her dönemin mağrur ve mağdurları vardı.

İNEKLERİ KİM SAĞA?

Eğitim, yoksulu mağdur eden bir ağalık sistemine döndü. İktidarın tek eğitimci Bakanı Ziya Selçuk, “Sen ağa ben ağa inekleri kim sağa?” diyince gülüp, kızdılar. MR'ı çekilmişti. Liseli dahi okuduğunu anlamıyor, dört işlem yapamıyordu. Hukukçu Erkan, Edebiyatçı Hüseyin, Avukat Nimet, İşletmeci Ömer, İletişimci Nabi, Denizci İsmet derken 17 yıl geçmişti. Sınıfta kalma da, geri getirilmesi de alkışlandı. Gerçek ise 3 milyon genç üniversite kapısına yığılmıştı, elenecekti. 17 yıllık iktidarlarında 20.5 milyon çocuk doğmuştu. İktidarla yaşıt 17'likler bu yıl üniversiteli olacak. Lastik patlaktı, kazansalar da, iş bulamayacaklar.

ARABACI BEYGİRLERİ

17 yılda neler oldu? Ispartalı Erkan Mumcu zincir kolejlere karşıydı. Koltukta, 4.5 ay oturabildi. 6.2 yıl oturan Vanlı Hüseyin Çelik, ‘Sistem sınavkolik. Çocuklarımız arabacı beygiri değil' dedi. TEOG, OKS, SBS derken, 3 kez sistem değiştirdi. Anadolu liselerinin hazırlık sınıfını kaldırıp, liseyi 4 yıla çıkardı. Cemaatçi, tarikatçı inşaatçı kolej açtı. Battılar, veli senet elinde kaldı. Sözleşmeli öğretmenliğin mucidi. Çözüm sürecinde, şehit adlarını okuldan kaldırttı. Süreç bitti, şehitler geri geldi. İstiklal Marşı'na sözlü müzik ekletince, milli marşta playback başladı. Karamanlı Nimet Çubukçu, 2 yıl 2 ay kaldı.

3 yıla yayılan SBS'yi, teke düşürüp, gitti.

PARDON EĞİP BÜKTÜK

Koltuk 1 yıl 5 aylığına Karamanlı Ömer Dinçer'e geçti. Profesördü, intihalle suçlanıyordu. FETÖ, soruları çaldı. Karı koca şampiyondu, susuyordu. Serbest kıyafetle, türbanı ilkokula soktu. Eğik yazıyı getirip, sonra ‘pardon' dedi, vazgeçti. Fatih Projesi'nde 8.5 milyar TL çöpe gitti. Fatih Sultan Mehmet, mezarda ters döndü. Köylere akıllı tahta yolladı, elektrik yoktu. Öğretmenler, fiş elinde kalakaldı. Koltukta 3 yıl 4 ay oturan Nabi Avcı,“Çok militarist” diye Andımızı kaldırdı. Millet, dava açıp, kazandı. Dosya 1 yıldır Danıştay Üst Kurul'da bekliyor.

GEL GİT BAKANLIĞI

Sivaslı İsmet Yılmaz, proje okullarını getirdi. Sınavla eğitimci atanan Anadolu ve fen liselerine ilahiyatçı müdürler atandı. İstediklerini, sınavsız öğretmen alma yetkisi verildi. “İsmet, sen Savunma'ya git” denildi, gitti. Gel Git Bakanlığı'nda, bir ara da Milli Bayramlar kaldırılmıştı, mahkemeyle döndü. Milli Güvenlik dersi kaldırılıp, coğrafya, tarih seçmeli oldu. Ülke savaşa giriyor, öğrenci Suriye nerede bilmiyor. Ortaokula hafızlık eğitimi geldi. Öğrenci, 1 yıllığına tarikatlara şeyhe yollanıyor. Sınıfının yerini bilmeden 1 yıl sonra geldiğinde, üst sınıfa geçiyor. Derse gelip de sadece okuduğunu anlamayan öğrencinin kabahati ne? Onlar da sınıfı geçsin.

TASDİKNAME YOLDA

İktidar ilk eğitim politikasını yaptığında 76 üniversitede 1.8 milyon öğrenci vardı. 2020'de 207 üniversite ve 8.1 milyon öğrenci oldu. Geldiklerinde genç işsizlik yüzde 11 iken yüzde 25.4'e çıktı. “Ben bilmem ağam bilir” diye dağa taşa üniversite açılırken susanlar şimdi ‘diplomalı işsizler yetişiyor' diye konuşuyor. Test ve tost arasına sıkıştırdığınız Z kuşağı, belki inek sağmayı beceremeyecek. İlk seçimde oy kullanacaklar. Maho Ağa'nın karşısına dikilen Feyzo gibi haklarını arayacaklardır. Eğitimin ağaları o zaman sınıf tekrarına razı olsalar da, tasdiknameyle uzaklaştırılacak gibi görünüyor…